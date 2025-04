Tres programas de formación entrenan a los militantes e ‘influencers’ que defienden al oficialismo

El Carnaval de Maturín convierte al oriente venezolano en un hervidero de comparsas y música cada año, desde la última semana de febrero. En 2025, además de las extensas reseñas en medios estatales o privados afines al gobierno, hubo presencia policial visible en las zonas de mayor afluencia y numerosos creadores de contenido publicando en tiempo real fotos y videos de la celebración.

El 1° de marzo, cuando la multitud empezaba a acercarse al paseo del Polideportivo de Maturín, el creador de contenido argentino Diego Omar Suárez —“Michelo 2.0”— grabó un video vertical de tono político que difundió ese mismo día en sus redes sociales:

“Donald Trump se cagó con Venezuela y renovó la licencia de Chevron. Esto demuestra, una vez más, que Venezuela triunfa y no se arrodilla frente al Imperio norteamericano. Es mil veces mejor ser enemigo del imperio, que ser aliado. Y Venezuela, no arrodillándose, consiguió las licencias (de Chevron), y negociar con el Imperio. Mientras Ucrania, con su títere arrastrado como Milei, perdió todo el país y millones de ucranianos se arruinaron la vida, todo por confiar en el Imperio (…)”.

El comentario de Suárez quedó desactualizado al poco tiempo: el 4 de marzo, el Departamento del Tesoro de EE. UU. revocó la Licencia General 41 y la sustituyó por la 41A, que obliga a Chevron a retirar progresivamente sus operaciones en Venezuela.El video publicado en su cuenta de Instagram, sin embargo, alcanzó 2.350 “me gusta” y 118 comentarios. Según organizaciones de investigación digital venezolanas, el contenido empleó marcos discursivos usados típicamente por la propaganda oficialista, para presentar la medida inicial como un logro gubernamental y reforzar la desconfianza hacia adversarios políticos como Estados Unidos y la oposición.

VideoLeyenda: “Michelo” celebró el Carnaval de Maturín y presentó como logro oficial la renovación de licencias a Chevron, días antes de que fueran revocadas definitivamente

La producción de contenidos como este no es del todo espontánea. Diego Omar Suárez forma parte de una cohorte de creadores digitales e “influencers” entrenados por iniciativas de capacitación para simpatizantes del oficialismo, como la Universidad Internacional de las Comunicaciones (Lauicom), la Escuela Influye y los talleres ofrecidos por un brazo académico del canal estatal ruso RT , donde, según declaraciones de sus mismos profesores, entrenadores y alumnos, se enseña a “defender” al gobierno venezolano y al mandatario Nicolás Maduro de la llamada “guerra comunicacional”.

Esta investigación muestra que, con recursos del Estado venezolano invertidos en Lauicom y la Escuela Influye y respaldo ruso para los cursos dictados por la Academia RT, se forman creadores de contenido que amplifican la línea oficial desde perfiles personales. Cuando estas redes actúan de forma coordinada y recurren a desinformación o ataques estigmatizantes, la estrategia adquiere características de una “operación de información maliciosa” –según criterios de Carnegie Endowment for International Peace– y amenaza la Integridad Informativa que reconocen los Principios Globales de la ONU.

Cómo Rusia entrena propagandistas en Caracas

Al concluir el curso CompaRTe, un taller intensivo de creación de contenidos impartido durante una semana a más de 70 participantes, el auditorio de la Universidad Internacional de las Comunicaciones (Lauicom) estalló con una ovación a sus organizadores:

—¡RT! ¡RT! ¡RT! ¡RT!

—¡Viva Rusia!

—¡Que viva!

—¡Viva Putin!

—¡Que viva!

Entre quienes estuvieron presentes en la entrega de certificados estaban Alexander Luchanínov, subdirector de RT en español; Boris Kuznetsov, responsable de programación, y el embajador ruso en Caracas, Serguéi Mélik-Bagdasárov. Ese mismo 31 de enero de 2025, Lauicom y el canal estatal ruso firmaron un memorando de entendimiento que oficializó su cooperación académica y comunicacional.

RT, cadena estatal rusa enfocada en noticias, ha sido señalada tanto por la Unión Europea, Estados Unidos y la OTAN, como por verificadores de información latinoamericanos, como uno de los principales vehículos de propaganda y de desinformación del Kremlin en la región. Sus canales en otros idiomas son gestionados por TV-Novósti, una organización sin fines de lucro financiada de manera sostenida por el gobierno ruso. De acuerdo con la reseña publicada por Lauicom en Facebook, TV-Novósti fue la entidad que impartió el curso, aunque los certificados se emitieron a nombre de RT.

Diego Omar Suárez —”Michelo 2.0”— fue uno de los 70 participantes que recibieron certificados tras culminar el curso. Lo acompañaban dos colegas creadores de contenido argentinos, Javier Gómez (“Javiflama”) y Omar Silvestre (“Arquitecto del Pensar”), además de periodistas de Venezolana de Televisión —canal estatal perteneciente al Sistema Bolivariano de Comunicación e Información— y de otros portales digitales alineados con el oficialismo, como Venezuela News.

La lista de participantes incluyó, además, a integrantes de organizaciones juveniles vinculadas directamente con partidos políticos: la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (JPSUV), la Juventud Comunista de Venezuela y la Juventud del Movimiento Futuro, representantes de redes comunicacionales como Comunicadores CLAP, Guerrillas Digitales, y miembros de, al menos, un gremio profesional.

La mayoría de los asistentes mostraban vinculación con estructuras comunicacionales que participan activamente en la amplificación de contenidos favorables al gobierno de Nicolás Maduro y a la izquierda internacional, con un discurso abiertamente “antiimperialista”, de acuerdo a investigaciones publicadas por organizaciones de monitoreo de propaganda y desinformación venezolanas.

Varios de los directivos de RT que entregaron certificados en Lauicom ya habían aplicado la misma fórmula fuera de Venezuela. Registros de prensa y comunicados universitarios los ubican en actos donde firmaron convenios con instituciones públicas y facultades de comunicación en varios países de Latinoamérica.

Entre los acuerdos destacan los firmados con la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina (2024); la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, Cuba (2023) y, en Nicaragua, con varios medios de comunicación alineados con el sandinismo (2022).

Fotoleyenda: RT ha expandido su influencia a través de capacitaciones en múltiples países del Sur Global

Esa política de “alianzas formativas” se intensificó después de que la Unión Europea bloqueara la señal de RT en 2022. Desde entonces, el canal estatal ruso prioriza países del llamado Sur Global y recurre a talleres presenciales y plataformas de e-learning para cultivar “influencers” y periodistas afines, tal como hizo en Caracas con el curso CompaRTe.

La organización Hybrid Warfare Analytical Group publicó en 2024 un informe en el que calcula que la Academia RT –el brazo académico del canal, que imparte capacitaciones como CompaRTe– había entrenado a unos 1.700 comunicadores de 35 países africanos y del Sudeste Asiático.

Según ese estudio, la iniciativa ofrece cursos gratuitos, acceso directo a productores de RT y vínculos con organismos públicos de cooperación cultural, científica y educativa con otros países, lo que facilita la expansión de contenidos prorrusos a través de medios locales e influenciadores “independientes”.

La universidad transformó un periódico en un cuartel de ideas

Poco después de la ceremonia, Tania Díaz, rectora de Lauicom, fue entrevistada por un corresponsal de RT en el salón “Earle Herrera” del mismo centro educativo. A espaldas de ambos estaban las banderas de Venezuela y de la universidad; del lado del periodista, un estante con un busto de Simón Bolívar y tres banderines —de Venezuela, Rusia y Lauicom— que evidenciaban la cercanía institucional.

El periodista le preguntó si, ante la llamada “guerra cognitiva” —término que ambos gobiernos suelen usar para describir una supuesta confrontación mediática en su contra—, la mejor defensa era formar ciudadanos capaces de protegerlos.

“Esta universidad fue creada por el presidente Nicolás Maduro el 4 de diciembre de 2019, al calor del debate que despertó el tema entre partidos políticos y movimientos sociales participantes del Congreso del Foro de São Paulo”, respondió Díaz mientras leía en su celular un recuento oficial sobre el origen de la institución. “(…) Nuestra Universidad se dedica a estudiar las armas defensivas que afloran entre los relatos, las subjetividades y la historia de los pueblos, con el propósito de crear una comunidad de conocimientos que se constituya en savia para el tejido de nuevas redes de comunicación popular contrahegemónica”.

El edificio donde se realizó la entrevista perteneció al diario El Nacional, un periódico independiente fundado en Caracas en 1943 por el reconocido escritor Miguel Otero Silva. La propiedad pasó a manos de Diosdado Cabello tras una demanda por difamación presentada en 2015, después de que el periódico reprodujera un artículo del diario español ABC que lo vinculaba con el narcotráfico—acusación que Cabello ha negado públicamente en diversas oportunidades.

#ENPolítica Diosdado Cabello advirtió que convertirá sede de El Nacional en una universidad https://t.co/0mq7yJpriU pic.twitter.com/aUqjaSEtTs — El Nacional (@ElNacionalWeb) December 5, 2019

El proceso, en el que Tania Díaz y el propio Earle Herrera respaldaron públicamente a Cabello, concluyó en abril de 2021 con el embargo final y la adjudicación judicial de la antigua sede de El Nacional al dirigente oficialista. Al poco tiempo, Cabello cedió el inmueble para la creación de Lauicom, el proyecto universitario que hoy dirige Díaz, que inició actividades formalmente en marzo de 2022.

Varias organizaciones como el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes, denunciaron que la transferencia del inmueble se realizó sin anunciar públicamente fecha, hora, ni monto base para las ofertas y sin notificar al representante legal de El Nacional, en contravención de las normas procesales. Provea añadió que la medida constituía un golpe a la libertad de prensa. Desde entonces, Lauicom ha estado dirigida por cuadros del PSUV y ha organizado cursos con ponentes que van desde el tiktoker “Michelo 2.0” hasta oficiales activos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Lauicom mantiene vínculos directos con el aparato estatal y el partido de gobierno. También ha recibido a invitados cercanos al chavismo y al Foro de São Paulo, y ha suscrito memorandos de entendimiento no solo con entidades rusas, sino también con otros centros educativos como la Universidad del Partido Comunista de Cuba ‘Ñico López’ —la escuela de cuadros del partido— y la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) de Cuba. En sus instalaciones también han estado presentes representantes de otros gobiernos aliados, como Jamileh Alamolhoda, ex primera dama de Irán.

Fotoleyenda: Lauicom desarrolla programas alineados con la narrativa oficial, presentados como respuesta a la llamada “guerra comunicacional” que, según el gobierno, enfrenta el país

El plan de estudios está diseñado para reforzar la comunicación política del oficialismo, según la propia oferta académica presentada en su página web. Entre sus posgrados figuran maestrías como “Comunicación Estratégica para la Defensa Cognitiva” y “Comunicación Política y Contrahegemónica”, además de talleres técnicos en fotografía, edición móvil, Inteligencia Artificial y analítica de redes. Mensajes y publicaciones de la misma universidad, explican que estas capacitaciones están orientadas a formar líderes políticos y comunicadores alineados con el oficialismo, quienes puedan replicar sus líneas estratégicas en redes, medios comunitarios y movimientos sociales.

La universidad también organiza encuentros de valor estratégico para el chavismo y sus aliados. En un panel del III Congreso Internacional de la Comunicación, realizado el 12 y 13 enero de 2025, Pedro Carvajalino —varias veces coordinador de Propaganda y Contrapropaganda del PSUV y director de Venezuela News— afirmó: “(En Latinoamérica) no tenemos, como izquierda, tanques de pensamiento (…) y otra cosa que no tenemos, (…) la izquierda, no tiene observatorios de fake news”.

Así, el orador planteó crear un “observatorio de fake news” con sello partidista. Hecho que resulta paradójico porque, según una investigación publicada por la coalición informativa C-Informa en 2024, Venezuela News ha sido señalado repetidamente, por verificadores de información venezolanos, como un origen recurrente de desinformación sociopolítica en el país.

Creadores de contenido que politizan TikTok

Presentada por sus integrantes como un programa para “fortalecer la batalla comunicacional en defensa de la patria” y “formar usuarios capaces de generar contenidos con valores”, la Escuela Influye opera, en la práctica, como un semillero de voceros digitales que amplifican la narrativa oficial en redes sociales. Aunque sus actividades son similares a algunas desarrolladas en Lauicom, la Escuela Influye se distingue por ser gestionada directamente por funcionarios del equipo de Medios Digitales del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información (Mippci).

Su origen se remonta a una solicitud realizada por Nicolás Maduro durante una alocución en el Congreso Bicentenario de los Pueblos, celebrado el 27 de febrero de 2021, en la que se dirigió directamente al ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez —quien en su cuenta en X se presenta como Alfred Nazaret—:

“Igualmente estoy de acuerdo con que vayamos y abramos desde el día de hoy, Alfred Nazaret (…) –tiene mucho trabajo para la Batalla Comunicacional, en el medio dominante de esta época que son las redes sociales– tenemos que estimular una escuela de influencers, para tener miles de influencers, de la juventud, de la niñez y del hombre y de la mujer venezolana (…)”. Nicolás Maduro, Congreso Bicentenario de los Pueblos.

La escuela ha realizado talleres con audiencias conformadas por “niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, integrantes de movimientos sociales, comunas y protagonistas del poder popular, instituciones públicas, cuerpos de defensa y seguridad de la nación, creadores de contenidos, periodistas y comunicadores populares”, entre otros, según un video institucional publicado en su cuenta de Instagram el 4 de marzo de 2025, con motivo de su cuarto aniversario.

El mandato pronunciado por Nicolás Maduro en febrero de 2021 marca el eje de las capacitaciones de la Escuela Influye: comunicación digital y el uso eficiente de redes sociales para respaldar la gestión gubernamental.

Sus propias publicaciones destacan la formación de participantes en la creación de contenidos que —desde la óptica oficialista— buscan desmontar “fake news”, resaltar logros de la revolución bolivariana y “mostrar la realidad del país”. Para ello se enfatizan estrategias como la amplificación coordinada de contenidos y la producción de videos verticales y narrados en primera persona, formatos favorecidos por los algoritmos de plataformas como Instagram y, sobre todo, TikTok.

Varios clips alojados en la cuenta de TikTok de la escuela profundizan en la visión de su equipo formador. En uno de ellos, José Brito comenta que lograron ganar presencia en la plataforma al abordarla desde una perspectiva abiertamente política. En otra grabación afirma: “Tenemos un ejército verdaderamente sólido, a disposición de esta batalla comunicacional, para defender no solamente el legado del comandante Chávez, sino hoy al presidente Nicolás Maduro”.

Aunque la Escuela Influye se presenta como un programa “defensivo” frente a la desinformación y el discurso de odio, investigaciones de Cazadores de Fake News muestran que varios de sus integrantes han participado —o estado vinculados— a campañas que difunden desinformación y contenidos estigmatizantes, utilizando técnicas de manipulación en redes sociales.

Una investigación publicada por Cazadores de Fake News en agosto de 2023, identificó a Ernesto Meléndez —militante del PSUV y actual entrenador de la Escuela Influye— como el operador de una cuenta troll que acusó falsamente al periodista Melanio Escobar –director de la ONG Redes Ayuda– y a otros usuarios de X de promover “campañas de odio”, mencionando en sus publicaciones, directamente, al fiscal general Tarek William Saab.

Saab ha invocado reiteradamente la Ley contra el Odio (2017) para justificar detenciones por supuesta incitación al odio, una norma que —según la ONG Espacio Público— se utiliza para “censurar toda expresión crítica o independiente del gobierno”.Desde que se divulgó la investigación, Ernesto Meléndez ha seguido publicando contenidos engañosos y señalamientos en los que continúa etiquetando directamente al fiscal Saab, alentando la criminalización de adversarios políticos, periodistas y otros usuarios de X, en ocasiones usando, incluso, contenidos deshumanizantes creados con herramientas basadas en Inteligencia Artificial generativa. Estas acciones las realiza abiertamente desde su cuenta personal, al mismo tiempo que ejerce como entrenador en la Escuela Influye, la iniciativa educativa adscrita al Mippci.

Fotoleyenda: Ernesto Meléndez, instructor de la Escuela Influye, colabora con Diego Omar Suárez “Michelo 2.0” en una publicación en Instagram contra el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, utilizando imágenes deshumanizantes creadas con IA generativa

En julio de 2024, Cazadores de Fake News identificó otra campaña coordinada en X a favor de Dayra Rivas —directora de Medios Digitales del Mippci e instructora de la Escuela Influye—.

El monitoreo detectó que más de 20 cuentas con comportamiento troll, todas creadas entre mayo y julio, apoyaron de forma coordinada a una publicación de Rivas en la que cuestionaba otra investigación de la propia ONG. Ese reporte, divulgado el día anterior, había denunciado la existencia de una red troll aún más numerosa, con al menos 125 cuentas, que apoyaba al ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, publicando respuestas favorables y, algunas, haciéndose pasar por cuentas de opositores venezolanos publicando contenidos de odio en contra del oficialismo.

No existe evidencia de que el Mippci ordenara la campaña en la que las cuentas falsas defendieron a Rivas, pero el comportamiento de la red encaja en un esquema ya observado: una comunidad de creadores y cuentas en redes sociales que defiende sistemáticamente a altos funcionarios.

Del ejército de bots, al ejército de creadores de contenido

La formación de creadores de contenido para posicionar narrativas oficiales forma parte de una operación de información gubernamental respaldada con fondos públicos y coordinada por cuadros del PSUV —con apoyo ocasional de aliados internacionales—. Los hallazgos muestran que estos programas promueven un “ejército de voceros digitales” que difunde mensajes en apariencia espontáneos, pero moldeados en centros de capacitación donde no se exige neutralidad, ni diversidad de criterios.

Según la metodología del Carnegie Endowment for International Peace (2023), esta estrategia cumple los criterios de contenido y transparencia que la sitúan dentro de una “operación de influencia maliciosa”. En lo relativo al contenido, difunde propaganda que, cuando recurre al engaño, se convierte en desinformación o utiliza mensajes que estigmatizan a determinados grupos. En lo referente a la transparencia, oculta su origen al delegar la amplificación coordinada de los mensajes oficiales en simpatizantes, lo que exagera la percepción de apoyo al gobierno y desacredita a sus críticos, sin mostrarse como una estrategia promovida desde el mismo poder.

Estas prácticas se alejan de los Principios Globales para la Integridad de Información propuestos por la Organización de las Naciones Unidas, que exhortan a los Estados a abstenerse de promover o financiar operaciones de información que incluyan desinformación o discurso de odio. El respaldo estatal a academias orientadas a amplificar mensajes partidistas, sin mecanismos de transparencia ni salvaguardas frente a la polarización, compromete la integridad del ecosistema informativo y el pluralismo, pilares fundamentales para el ejercicio de la libertad de expresión en contextos democráticos.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país