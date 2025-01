Miedo e indiferencia: así vivió Caracas la juramentación de Nicolás Maduro

Mientras Nicolás Maduro concretaba su juramentación ante la Asamblea Nacional este 10 de enero, en las calles de Caracas hubo movimiento, expectativa y prudencia. En algunas zonas, los comerciantes trabajaron con normalidad, pero en otras reinó la cautela y las santamarías estuvieron abajo. Los ciudadanos, en cambio, dejaron ver su temor, recelo, indiferencia e indignación ante la idea de que Nicolás Maduro gobierne durante seis años más.

Nicolás Maduro tomó posesión este 10 de enero en medio de un crítico clima político y marcó un hito en la historia venezolana. Las denuncias de fraude electoral y el cuestionamiento de decenas de países no impidieron que acudiera al Palacio Federal Legislativo para juramentarse como presidente para un tercer periodo.

Luego de las elecciones del 29 de julio y en medio de la ola represiva por parte de las autoridades, se generó la expectativa de que el 10 de enero sería un día importante para la política del país. Se habló de “un cambio” alimentado por la narrativa impulsada por la líder opositora María Corina Machado y que en redes sociales cobró fuerza. Sin embargo, en la calle se plasmó una realidad diferente.

En Petare, la zona popular más grande de Venezuela, la mayoría de los locales abrieron sus puertas. Desde comercios de productos esenciales como farmacias, carnicerías y supermercados, hasta tiendas de ropa y objetos electrónicos. Si bien había personas caminando por la zona, la afluencia era considerablemente menor en comparación con otros días en los que la Redoma de Petare, por ejemplo, suele estar abarrotada de personas.

Eso sí, hubo un despliegue policial en toda la zona. Tanquetas y funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en patrullas y motos estaban apostados en varios puntos de la comunidad. Las personas pasaban frente a los funcionarios sin inmutarse y continuando con sus tareas del día sin hacer mayor caso a las decenas de policías que vigilaban sus pasos.

Caminar por Petare daba una sensación de falsa normalidad. Todos sabían lo que estaba ocurriendo al otro lado de la ciudad con la juramentación de Maduro, pero pocos querían hablar al respecto.

“La verdad es que no me importa, no quiero opinar al respecto”, dijo un adulto mayor que estaba comprando un producto en una tienda de repuestos en Petare. “Si sigues preguntando vas a encontrar más personas que piensen como yo”.