Los marabinos conservan la esperanza de un cambio político a cuatro meses del #28Jul

A cuatro meses de las controvertidas elecciones presidenciales del 28 de julio, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Nicolás Maduro como ganador, la situación política en Venezuela sigue siendo tensa y cuestionada por la oposición y varios países. A pesar de esto, muchos ciudadanos aún mantienen la esperanza de un cambio político.

El Diario La Verdad encuestó a varios ciudadanos en el casco central de Maracaibo sobre su percepción del panorama poselectoral. De los encuestados, dos optaron por no comentar. Rigoberto Davalillo, un marabino del sector Bella Vista, expresó su desconfianza hacia el CNE, afirmando que la institución no tuvo credibilidad al anunciar los resultados, los cuales aún no se han publicado de manera desglosada.

“Si Maduro se sentía ganador, debía mostrar los votos”, argumentó.

Davalillo, quien es policía jubilado, también señaló que a pesar del tiempo transcurrido desde las elecciones, aún es posible una transición política. Según él, la mayoría de los venezolanos votó por Edmundo González Urrutia, candidato presidencial por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD). “Si yo sé que perdí, ¿cómo puedo decir que soy el presidente si el pueblo no está de acuerdo?”, cuestionó.

En otro punto de la ciudad, Juan Barboza y Rodolfo Urdaneta conversaban sobre la situación económica. Barboza criticó al gobierno de Maduro por su trato hacia los pensionados y expresó su deseo de ver a González Urrutia como nuevo presidente. Urdaneta coincidió en que el gobierno actual carece de capacidad para mejorar el país y subrayó que la situación económica continúa empeorando: “Cada día vamos peor; lo que hoy compras a un precio, mañana está más caro”.