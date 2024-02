Diosdado Cabello: Cuando la oposición quiera usar la violencia, «ahí estarán las Uppaz» - Runrun

El diputado Diosdado Cabello dijo que tras la conformación de las unidades populares de paz (Uppaz), ahora van a la fase de «entrenamiento en el terreno. Hay técnicas que ayudan y estarán al alcance de nosotros»

Por: Luisa Quintero (TalCual)

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró este sábado 24 de febrero que cuando la oposición venezolana «quieran utilizar la violencia, ahí estarán las Uppaz (unidades populares de paz) para defender nuestro territorio».

En un acto en el estado Monagas, donde se juramentó a 1.416 mienmbros de las Uppaz, Cabello aseguró que la oposición «quiere ocultar su fracaso con violencia», al tiempo que afirmó que «no respetarán» la fecha para las elecciones presidenciales que determine el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Además, acusó a la oposición de «actuar durante años por las malas», por lo que no solo «vamos a ir» por aquellos que buscan violencia, sino también quiénes la financian.

«Somos pacíficos, pero no somos pendejos», amenazó.

Dijo que las Uppaz están para «sumar a la consolidación de la paz en el territorio nacional, no son elementos pata tomar la estación de servicio, para decir esto me pertenece. No, son para defender el trabajo y la paz (…). La Uppaz no es para meter preso a nadie».

El diputado también señaló que deben tener disciplina y coordinación política e institucional con la Policía y otros cuerpos de seguridad, al igual que «discreción y compartimiento de la información» con estos organismos.

Destacó que tras la conformación de estas unidades, que dependen del PSUV, ahora van a la fase de «entrenamiento en el terreno. Hay técnicas que ayudan y estarán al alcance de nosotros. El método táctico de resistencia revolucionaria».

«Tienen que haber unidades capaces de trasladarse a otro lugar. ¿Dónde está el centro del poder en Venezuela? En Caracas. Yo estoy seguro de que si la revolución necesita a un pueblo para defender nuestra patria los primeros en llegar será el pueblo de Monagas», afirmó.

Cabello exhortó a la oposición a «ponerse las pilas, porque no vamos a tolerar más sanciones (…). Cuando les nombraron Uppaz se asustaron, y cuando les nombran Furia Bolivariana se laxan, se ponen suavecitos, porque saben que nosotros no estamos jugando».