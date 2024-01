Dinorah Figuera continuará al frente de la presidencia de la AN-2015 - Runrun

Aunque varios de los diputados con los que se habló coincidieron en que la junta directiva «seguirá todo igual», otros asomaron que la certeza es la ratificación de Dinorah Figuera

En la Asamblea Nacional (AN) de 2015 se afinan detalles y aceitan los acuerdos políticos para la conformación de la directiva 2024-2025 y su instalación el 5 de enero.

Según confirmó TalCual en consulta con varios diputados, a mediados de diciembre de 2023 la Comisión Delegada aprobó la reforma de la Ley Estatuto de la Transición que concede un año más de funciones a este parlamento opositor. Contrario al Reglamento de Interior y Debates, no se hizo pública esa sesión.

Según se pudo conocer, en la Gaceta Legislativa número 76 del 15 de diciembre, además de la norma sobre el Estatuto, se incluyó la Ley de Reforma Parcial del Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital.

En la exposición de motivos de la reforma del Estatuto de la Transición se señala la importancia de que la AN de 2015 «siga funcionando hasta que se convoquen unas elecciones libres y transparentes».

Hasta el cierre de esta nota, parlamentarios de diferentes partidos indicaron de manera off the record que todo apunta a que la diputada Dinorah Figuera (Primero Justicia) continuará al frente de la Presidencia de la AN.

«De forma diferente a otros años, cuando a pesar de que estaba decidida la directiva había resistencia, esta vez todo el mundo está callado», dice un diputado vía telefónica.

Aunque varios de los diputados con los que se habló coincidieron en que la junta directiva «seguirá todo igual», otros asomaron que la certeza es la ratificación de Figuera.

«El resto de los cargos está aún en discusión», dijo un diputado de Voluntad Popular (VP) quien pidió la reserva de su nombre.

Asimismo, una diputada de PJ sostuvo que afinan detalles sobre el futuro de la AN, pero la discusión «avanza sin mayor dificultad».

En 2023, Dinorah Figuera encabezó la directiva luego de que se decidió eliminar la figura del Gobierno Interino que desde enero de 2019 ostentó Juan Guaidó (VP) en su carácter de presidente de la AN. Las vicepresidentas que serían ratificadas son Marianela Fernández (Un Nuevo Tiempo) y Auristela Vásquez (AD en resistencia).