Foro Penal: audiencia de presentación de Roberto Abdul se realizó a escondidas - Runrun

El director de Foro Penal, Alfredo Romero, denunció que la audiencia de presentación de Roberto Abdul, presidente de Súmate, se realizó en el Helicoide a escondidas este viernes, 8 de diciembre, según informó la esposa del detenido, María Eugenia Abad.

Después de 48 horas de su detención y práctica desaparición a manos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Roberto Abdul, presidente de la asociación civil Súmate, fue presentado ante un tribunal de terrorismo dentro del centro de reclusión de El Helicoide.

La información se la dio el defensor público 110 a la esposa de Abdul, quien le indicó que quien realizó la audiencia de presentación fue el Tribunal 4to de Terrorismo.

Romero denunció que el proceso fue violatorio a los derechos humanos, ya que Abdul asistió a su audiencia de presentación con una defensa pública, pues no le fue permitido contactar con abogados privados que asumieran su proceso.

La información del juicio de Abdul no se presentó a los familiares ni a los abogados del detenido, quienes el 8 de diciembre exigieron que al activista se le garantizaran sus derechos.

De acuerdo con los reportes del Foro Penal, este mismo tribunal le negó a los familiares y abogados de Roberto Abdul que hoy se realizaría la audiencia. «A escondidas se realizó audiencia dentro del Helicoide», enfatizó Romero vía X (antiguo Twitter).

El 6 de diciembre apresaron al presidente de la Asociación Civil Súmate, luego de las acusaciones de la Fiscalía, que anunció Tarek William Saab. El Ministerio Público vinculó a Abdul, así como a otras 13 personas -miembros de Vente Venezuela, Voluntad Popular y Primero Justicia- con una supuesta conspiración nacional e internacional contra el referendo consultivo sobre el Esequibo. Según Saab, el plan también involucraba a la petrolera estadounidense ExxoMobil.

Por su parte, la esposa de Abdul aseguró que desconoce el paradero de su pareja y cómo se encuentra su integridad física desde el pasado 6 de diciembre cuando fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

«Básicamente yo no sé dónde está, no sé cómo está, no sé nada y eso es, obviamente, muy angustiante», expresó a los medios.