Las perlas agresivas de Maduro contra dos medios de comunicación por cobertura de su viaje a China - Runrun

Este lunes, 18 de septiembre, Nicolás Maduro soltó varias perlas agresivas en contra de dos medios de comunicación por la cobertura que estos le dieron a su gira por China.

En su acostumbrado programa “Con Maduro +”, transmitido por el canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV), el gobernante señaló que Infobae y EVTV Miami se dedican a «la guerra psicológica» en América Latina.

Además, Maduro afirmó que ambos medios son financiados por sectores de la oposición venezolana. Aquí todas las perlas que soltó a su regreso de la gira por China, Argelia y Cuba:

“Infobae es un portal de la CIA dedicado a la guerra psicológica en América Latina y que depende de recursos del Departamento de Estado de Estados Unidos. Todo lo que sale tiene un objetivo en la guerra psicológica contra Venezuela. Empezó a sacar sandeces y estupideces. Yo estaba pendiente de esas estupideces, hasta de eso se tiene que dedicar uno, de ver las sandeces y estupideces que escriben. Y estos imbéciles de Infobae salieron diciendo que yo me aparecí en China como un loquito y que nadie me iba a recibir, porque los sorprendí. Como si yo no anunciara mis giras internacionales, sino que voy y llego”.