Cesta Cedice: Se necesitan 11 salarios integrales de $45 indexados al tipo de cambio BCV para comprarla - Runrun

La inflación en Venezuela sigue repuntando. Según el Observatorio de Gasto Público de Cedice, los precios de bienes y servicios aumentaron 8,95% en julio en bolívares

La Cesta Cedice, integrada por 61 bienes y servicios en seis rubros, tuvo un precio de Bs. 18.814 en julio de 2023, lo que en dólares es $509,34

De acuerdo con la más reciente investigación del Observatorio de Gasto Público de Cedice Libertad, la inflación en Venezuela repuntó en el mes de julio.

Los precios de los bienes y servicios tuvieron un incremento de 8,95% en bolívares, mientras que aumentaron 3,32% en dólares. Y la variación de precios interanual del 30 de julio de 2022 al 30 de julio de 2023 fue de 487,27% en moneda nacional y en la extranjera fue de 20,94%.

En el inflaciómetro de Cedice, investigación coordinada por el economista Oscar Torrealba, se advirtió que “el costo de la vida sigue siendo muy alto en bolívares y en dólares y ha golpeado muy duro el bolsillo de los venezolanos en los últimos meses», en especial en julio.

En ese mes la Cesta Cedice, integrada por de 61 bienes y servicios en seis rubros -alimentos, restaurantes, servicios, recreación y esparcimiento, perfumería y cuidado personal y transporte para una familia de tres personas- promedió en las ciudades de Caracas, Maracaibo y Valencia Bs. 14.814,55 Bs y $509,34 US$.

Este nivel de consumo exige 11 salarios integrales de US$ 45 indexados al tipo de cambio del BCV, es un poco menos de medio salario integral por día.

Para Torrealba, estos datos evidencian que Venezuela sigue siendo la inflación más alta del mundo, y le preocupa el riesgo latente «de que el país regrese a la hiperinflación».

«Para hacer seguimiento al tema, hay que ver como sigue el comportamiento de la economía en agosto y septiembre. Justamente hace un año, hubo un repunte importante tanto en el tipo de cambio como en variación de precios y hay que analizar si ese patrón se repite en las próximas semanas”, advirtió.

Caracas, la ciudad más cara del país

De acuerdo con Cedice la capital de Venezuela sigue siendo la ciudad más cara, pues la Cesta Cedice se compra con Bs. 17. 516,2 al mes. En dólares, cuesta $602,35.

En Maracaibo, el precio es de Bs. 13.615,97 al mes y $468,22, mientras que el Valencia los ciudadanos deben paga Bs. 13.311,44 $457,44.

Por rubro, la variación de precios en bolívares y en dólares en el mes de julio quedó de la siguiente forma:

Alimentos: +9,72%Bs, + 4.04 %US$

+9,72%Bs, + 4.04 %US$ Restaurantes: +5,49% Bs, +0,05 US$

Servicios: +9.42 % Bs, + 3,78 % US$

Recreación y esparcimiento: +7,03% Bs, + 1,51 US$

Perfumería y cuidado personal: +10,7% Bs, +5% US$

Transporte: +4,4% Bs, – 0,99 % US$

Mientras que la variación de precios por rubro interanual, de julio 2022 a julio 223, fue así:

Alimentos: +420,62% Bs, +7,22% US$

Restaurantes: +385,07% Bs, -0.11 US$

Servicios: +642,91 % Bs, +53% US$

Recreación y esparcimiento: +551, 28% Bs, +34.12 US$

Perfumería y cuidado personal: +538% Bs, +31,58% US$

Transporte: +402,37% Bs, +3,45% US$

Con información de Prensa Cedice Libertad