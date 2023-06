Comisión de Primaria aceptó las 14 candidaturas inscritas - Runrun

La Comisión de Primaria anunció que aceptó las 14 candidaturas que se presentaron del 5 al 24 de junio

Tras publicarse el listado de candidatos, se inicia un lapso de 72 horas para recibir impugnaciones

En horas de este 26 de junio y mediante un comunicado la Comisión de Primaria anunció que admitió todas las candidaturas inscritas para el proceso comicial interno de la oposición

En total, se presentaron catorce candidaturas desde el día 5 de junio hasta el sábado 24 de junio: «Cumplen con los requisitos del Reglamento Marco y del Reglamento de Postulaciones».

Tras publicarse el listado de candidaturas admitidas se inicia un lapso de setenta y dos (72) horas para recibir impugnaciones.

recibirán en la dirección de correo electrónico cnprimariave@gmail.com.

La Comisión aceptó también la candidatura de Un Nuevo Tiempo, partido que inscribió a José Hernández mientras se debate si tendrán otro candidato o decidirán apoyar otra opción.

La Comisión Nacional de Primaria admitió las postulaciones de las 14 ciudadanas y ciudadanos que se inscribieron entre el 5 y 24 de junio, para participar en la Elección Primaria, dado que cumplen con los requisitos del Reglamento Marco y del Reglamento de Postulaciones. pic.twitter.com/9u7455snnY — Comisión Nacional de Primaria VE (@cnprimariave) June 26, 2023

Solicitud a la Contraloría

Por otra parte, y también este 26 de junio, el diputado a la AN oficialista, José Brito, pidió a la Contraloría General información sobre el estatus político de María Corina Machado, una de las candidatas inscritas para participar en las primarias de octubre.

En concreto Brito exigió especificar si la dirigente de Vente Venezuela está inhabilitada o no para competir por un cargo de elección popular, en caso de ser la ganadora de las internas de la oposición.

«He venido aquí a solicitar información del estatus de la señora María Corina Machado, si está habilitada o no para participar en un proceso electoral, si está inhabilitada ella y otros tienen que ser responsables ante el país«, indicó Brito desde la sede de la Contraloría General, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En 2015 la Contraloría General de la República decidió inhabilitar a María Corina Machado para ejercer cualquier cargo público durante un año, por no incluir «conceptos» de carácter laboral en su declaración jurada de patrimonio, por lo que no pudo postularse para el cargo de diputada del Parlamento.

En una entrevista en marzo de 2023, Machado aclaró que esa inhabilitación para ejercer cargos públicos en Venezuela ya no existe.

“Yo no estoy inhabilitada, lo estuve durante un año para evitar que me postulara a la Asamblea Nacional, pero como no tenían nada más que conseguirme no pudieron inhabilitarme por más de un año, eso fue hace 7 años atrás”, recalcó entonces.