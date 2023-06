"Bicitas" repara bicicletas de niños en poblaciones necesitadas - Runrun

La bicicleta puede ser el bien más preciado de muchos niños. No solamente es un vehículo de transporte, sino un compañero de juegos y un caballito metálico para que puedan soñar. Desde hace tres años, algunos ciclistas y mecánicos voluntarios se unen para hacer la “toma” de algún poblado de los que transitan en sus rutas ciclistas para reparar, sin costo alguno, todas las unidades de los niños del sector. Se trata de Bicitas, una iniciativa de Argenis Sanabria, que nació con la idea de ayudar a los niños de las poblaciones más necesitadas y también de mejorar la imagen del ciclista en las comunidades que transitan para que sean percibidos como amigos y aliados.

“Nosotros llegamos a un sector normalmente por donde pasamos en nuestras rutas; vamos viendo cómo es el sitio, las bicicletas, los muchachitos, y entonces decidimos hacer la jornada. Llegamos de sorpresa y entregamos 60 números. Los muchachitos hacen su cola, nosotros le ponemos el número de la bicicleta y anotamos qué es lo que necesita. En algunas ocasiones hay bicicletas que son muy difíciles de reparar, pero tratamos de que todas las bicicletas salgan rodando”, dice Argenis, quien también es el coordinador del Bicibús, un emprendimiento que facilita transporte y organiza excursiones para ciclistas.

«Por lo general, montamos cauchos, tripas nuevas, guayas, lo que necesite la bicicleta, porque la idea es rescatarla y reactivarla. No siempre es la falta de recursos, sino que no hay un establecimiento donde se vendan, no tienen acceso a los repuestos, entonces nosotros llevamos todo eso”, dice Argenis quien se unió a Raquel Potter, Raúl López, Lili Avilés y Carmen Lizardo para hacer la fundación.