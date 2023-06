Familiares denuncian desaparición de sidorista Leonardo Azócar luego de ser detenido por la Dgcim - Runrun

Los cargos imputados al sindicalista son instigación al odio, boicot y asociación para delinquir. Tras su audiencia de presentación en Puerto Ordaz fue remitido a un centro penitenciario femenino en Caracas

Una semana ha transcurrido desde que el dirigente sindical Leonardo Azócar fue detenido por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), cuando se dirigía a Sidor para continuar protestando con un grupo de mil trabajadores.

Aproximadamente a las 12:00 de la madrugada del pasado domingo comenzó la odisea para la familia Azócar, cuando perdieron toda comunicación con el sidorista trabajador del área de Laminación en Caliente, con 34 años de trayectoria en la estatal.

Hasta el momento del cierre de esta nota, la familia desconoce su paradero.

«Él asumió el liderazgo de la protesta. Esa es la vida de mi hermano, la lucha sindical. Tendrá sus detractores, pero en la planta lo conocen. Exigimos al Estado que nos dé una fe de vida de mi hermano. No queremos un procedimiento viciado. Él tiene derecho a defenderse», declaró el hermano del detenido, Euclídes Azócar para Correo del Caroní.

La detención del sindicalista se debió a su participación en una paralización en la Planta de Pellas de Sidor iniciada el pasado martes 6 de junio. Días antes de su captura, Azócar denunció al Correo del Caroní la presencia de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en la planta, quienes amedrentaban a los trabajadores, incluso apuntándolos con sus armas con el fin de disipar la huelga.

Según el testimonio de los familiares, nunca fueron avisados de que su hermano estaba detenido. Conocidos y amistades que tienen contactos vinculados con los cuerpos de seguridad del Estado les informaron que el trabajador se encontraba en la sede de la Dgcim en el Club Caronoco, propiedad de Ferrominera Orinoco.

«Él estaba en el Dgcim del Caronoco. El día domingo le permitieron hacer una llamada. Él llamó y nos dijo que lo habían tratado con respeto. En eso no puedo mentir. Ese día le llevamos una comida y una ropa, pero no nos permitieron verlo. No sabemos si se la dieron. Después de eso, más nunca pudimos hablar con él», afirmó Euclídes Azócar.

Cargos y audiencia preliminar

Para la familia Azócar la situación legal de Leonardo, padre de 8 hijos y sostén de su familia, es difusa. El Estado venezolano le asignó un abogado de oficio y no les permitieron cambiar por uno de ejercicio privado. El caso está en manos de un defensor público, y “nunca tuvimos acceso a ningún tipo de información, ni derecho a una defensa privada”.

El abogado que lleva el caso se ha comunicado con los familiares, quienes prefirieron reservar su identidad y contacto por el momento. A través de este contacto conocieron que los cargos que se le imputan al detenido son instigación al odio, asociación para delinquir y boicot.

El caso permanece a cargó del Tribunal Primero de Control de Ilícitos Económicos y la Fiscalía 3º del Ministerio Público, y Azócar sigue esperando la audiencia preliminar, ya que la presentación transcurrió en Puerto Ordaz. Hasta ahora, la familia tiene conocimiento de que se dictó una medida preventiva con privativa de libertad.

El sitio de reclusión para el detenido fue el Centro de Procesados, Penados y Anexo Femenino del área metropolitana de Caracas II, área de máxima seguridad, ubicado en Boleíta Norte, Caracas.

La información sobre el traslado de Azócar hacia Caracas se difundió desde inicios de la semana pasada entre los trabajadores; no obstante, la fuente aseveró que no tienen certeza sobre si el traslado ya ocurrió o si el trabajador continúa en el estado Bolívar.

«La orden fue que lo trasladaran a Caracas. No sabemos si eso se hizo efectivo o no. La presentación se llevó a cabo, supuestamente, en Puerto Ordaz. Lo llamaron unos minutos antes, imagino que para que no se corriera la voz de dónde estaba mi hermano. Le hemos pedido al abogado que nos deje hablar con él, pero esto no ha ocurrido. Ya se hizo la audiencia de presentación y ahora hay que esperar a la audiencia preliminar» adujeron los familiares.

“Si el gobernador no sabe lo que ocurre en su jurisdicción, que renuncie”

Al respecto de las declaraciones ofrecidas por el gobernador del estado Bolívar Ángel Marcano, en las que afirmó «no tener información de la protesta» y «no meterse mucho en eso», los hermanos del sindicalista, José Ángel y Euclídes Azócar, aseveraron que si el gobernador no cuenta con información sobre lo que ocurre en su jurisdicción, debería renunciar a su cargo.

«Es un absurdo. Si es el gobernador del estado Bolívar, ¿cómo no va a saber de un problema tan importante?. Cuando Sutiss es el sindicato más importante del estado Bolívar. Si no está al tanto de eso, de verdad que no conoce los problemas de la zona. Debería poner su cargo a la orden», manifestaron.

A pesar de la desesperación, para la familia estas circunstancias no son desconocidas. Luis Leonardo Azócar Malavé, padre del sindicalista, fue el primer presidente de Sutiss, logrando firmar el primer contrato colectivo en Sidor, documento que ha sido la base para todas las contrataciones consiguientes.

Es por ello que el apellido Azócar ha estado vinculado desde hace más de 40 años a la historia sindical, pasos que Leonardo siguió hasta llevar la directiva de Sidor en el año 2014.

Con información de Francesca Díaz, Correo del Caroní