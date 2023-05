Han pasado dos meses desde la última aparición pública de El Aissami - Runrun

Personalidades como el exgobernador chavista Rafael Isea y los periodistas Miguel Salazar e Ibéyise Pacheco han asegurado que el exministro de Petróleo estaría bajo arresto domiciliario en Fuerte Tiuna

El ahora exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, cumplió dos meses, el 20 de mayo, desde su última publicación en redes sociales en la que anunciaba la renuncia a su cargo, luego de develarse el escándalo de corrupción en Pdvsa, el pasado mes de marzo.

“En virtud de las investigaciones que se han iniciado sobre graves hechos de corrupción en Pdvsa, he tomado la decisión de presentar mi renuncia como Ministro de Petróleo, con el propósito de apoyar, acompañar y respaldar totalmente este proceso”, publicó en Twitter.

Previo a eso, había realizado su última aparición publica el 6 de marzo. Ese día se reunió en su despacho con el director ejecutivo de la empresa rusa Rosneft, Igor Sechin, de acuerdo con la publicación en @TareckPSUV, donde divulgó las fotografías del encuentro.

Desde ese día también se cumplieron más de dos meses en el que no se ha tenido algún rastro de El Aissami. Para mediados de marzo ya el gobierno de Nicolás Maduro iniciaría una serie de investigaciones, en conjunto con autoridades policiales, sobre la trama de corrupción.

La Policía Nacional contra la Corrupción comenzó el 17 de marzo varios operativos en los que más de 80 personas han sido detenidas e imputadas por supuesta corrupción y malversación de fondos en Pdvsa, la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y Cartones de Venezuela.

Personalidades como el exgobernador chavista Rafael Isea y los periodistas Miguel Salazar e Ibéyise Pacheco han asegurado que el exministro de Petróleo estaría bajo arresto domiciliario en Fuerte Tiuna. Sin embargo, ningún vocero del Gobierno nacional ha confirmado o desmentido estas versiones.

A principios de abril, el fiscal general Tarek William Saab aseguró que no tenía disposición de adelantar información sobre ningún nombre en particular, al ser consultado sobre El Aissami. “Yo me he caracterizado por no adelantar opinión, no voy a autotubearme”, dijo.

