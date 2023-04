“Otra muerte prevenible”: falleció paciente infantil del J.M. de los Ríos que esperaba por un trasplante - Runrun

En septiembre del año 2022, Prepara Familia advirtió que el Estado venezolano no atiende a los pacientes nefrológicos antes ni después de los pocos trasplantes vivo a vivo que se hacen en el país

El Sistema de Procura de Órganos y Tejidos en Venezuela ya tiene seis años paralizado

Eukarys Guevara tenía solo 13 años. Falleció el pasado domingo, 9 de abril, y era paciente renal infantil del hospital J.M. de los Ríos, en Caracas, a la espera de un trasplante.

Así lo informó vía Twitter la ONG Prepara Familia, que además informó que Eukarys tenía «muy poco tiempo en diálisis».

«Ya los niños, niñas y adolescentes no logran resistir, tienen todo en su contra, no pueden seguir esperando», advirtió la organización no gubernamental.

Eukarys tenía 13 años falleció el pasado domingo 09/04, tenía muy poco tiempo en diálisis . Ya los niños, niñas y adolescentes no logran resistir, tienen todo en su contra, no pueden seguir esperando.#ReactivenLosTrasplantes#ProhibidoOlvidar pic.twitter.com/nkO7C6z6o9 — Prepara Familia (@preparafamilia) April 11, 2023

Por su parte, el activista Yendri Vásquez consideró que esta era «otra muerte prevenible».

"Eukarys Guevara, paciente renal de 13 años, quien se encontraba en el servicio de Nefrología del hospital pediátrico JM de los Ríos, en Caracas, falleció a la espera de un trasplante, informó el 11/3/23 la ONG Prepara Familia." Otra muerte prevenible.https://t.co/1Wlxn6dmlb — Yendri Velásquez️️ 🏳️‍🌈 (@yendrive) April 12, 2023

La Organización Nacional de Trasplante de Venezuela remarcó que Eukaris es la cuarta niña que pierde la vida en lo que va de 2023 mientras espera un trasplante.

Lamentamos profundamente iniciar la semana con esta noticia. Eukaris es la cuarta niña que ya no está con nosotros en lo que va de año. Reiteramos la necesidad de la inmediata y total reactivación de los trasplantes en el país. Descansa en paz 10 de abril de 2023 ✝️ pic.twitter.com/2lDr1h1AW3 — ONTV (@ONTV_VE) April 10, 2023

Sin esperanzas de trasplantes y sin inmunosupresores para transplantados

En septiembre del año 2022, Prepara Familia advirtió que el Estado venezolano no atiende a los pacientes nefrológicos antes ni después de los pocos trasplantes vivo a vivo que se hacen en el país.

Katherine Martínez, directora de la ONG, declaró que la organización ha recibido «testimonios de adultos y niños recién trasplantados a los que les llegan inmunosupresores vencidos por parte del Estado para seguir con su tratamiento nefrológico».

«No se pueden hacer trasplantes de ningún tipo si el paciente no tiene garantizado sus insumos para el tratamiento. Es una violación de sus derechos», dijo Martínez a Fedecámaras Radio.

Por su parte, Lucila Velutini, directora de la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela (ONTV), reiteró en reciente entrevista la necesidad de que se reactive el Sistema de Procura de Órganos y Tejidos en el país, que ya tiene seis años paralizado.

En entrevista que concedió este martes, 11 de abril, a Radio Fe y Alegría, Velutini alertó que como consecuencia de esta paralización, cerca de 98% de los pacientes que no tienen un familiar compatible, están sin esperanzas.

«Por ello, la urgencia de que se restablezca el Sistema de Procura de Órganos y Tejidos en el país paralizado desde el 1 de junio de 2017», señaló la directora de la ONTV.

Además, dijo que en el país no se han dejado de hacer trasplantes de vivos a vivos, sobre todo en centros privados del país, pero que estos tienen costos muy elevados.