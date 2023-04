“No nos corresponde señalar a nadie” y otras perlas sobre El Aissami y la purga madurista - Runrun

Este lunes, 10 de abril, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, soltó varias perlas sobre Tareck El Aissami y la trama de corrupción en la principal empresa del país, la estatal Petróleos de Venezuela.

En rueda de prensa semanal del partido, el número dos del chavismo afirmó que la investigación por el desfalco continúa. Sin embargo, no hizo ningún señalamiento en particular.

Cabello aseveró que nadie que se diga chavista puede robar o usar los símbolos del Psuv para cometer actos de corrupción. Agregó que ahora están en un proceso de transición para corregir los errores que se presenten sobre la marcha.

“La investigación continúa, no nos corresponde a nosotros señalar a alguien en particular, corresponde a los organismos, en este caso, al Ministerio Público y cuerpos de investigación, no nos atrevemos nosotros a señalar a nadie desde el partido”.

“Nosotros no vamos a escurrir el bulto, el Presidente lo anunció con antelación. Esto es una decisión que no tiene que ver con cálculos políticos de ninguna naturaleza, no hay cálculos políticos acá, hay respuesta a una situación y que la justicia se imponga. Nadie puede decir o usar los símbolos del partido y del chavismo para cometer actos de corrupción, desviación o deshonestos. Quien lo haga, automáticamente no es que está afuera, es que nunca ha sido chavista. No es un valor nuestro, para nada, es un valor propio del capitalismo. Porque la gente cuando comienza a robar lo hace para acumular capital, y eso no tiene nada que ver con el socialismo”.