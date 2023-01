Blyde desmiente a Maduro sobre fondos del diálogo: “Jamás se dijo que iban a ser transferidos de un golpe ni a sus cuentas” - Runrun

El pasado jueves, 12 de enero, Nicolás Maduro condicionó el diálogo entre el oficialismo y la oposición, a la liberación de recursos por parte de Estados Unidos

Este viernes, 20 de enero, el jefe de la delegación opositora para la negociación en México, Gerardo Blyde, aclaró que los fondos destinados para la recuperación del país no iban a ser transferidos «de un golpe» ni a las cuentas de los representantes del oficialismo.

“Los obstáculos jurídicos y técnicos los debemos resolver ambas partes para poder avanzar en la creación del fondo con las Naciones Unidas y para la transferencia de esos fondos de manera progresiva, como dice el acuerdo. Jamás se señaló que esos fondos -acordados en el documento del diálogo- iban a ser transferidos de un solo golpe, ni que iban a entrar a cualquier cuenta de Maduro. Y así se firmó”, dijo Blyde en rueda de prensa desde la sede de partido Primero Justicia.

Blyde explicó que se le solicitó (ambas partes) a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) crear un fondo fiduciario en el que se pueda transferir dichos fondos que están en distintos países, instituciones y jurisdicciones.

«Transferir de manera progresiva cada uno de esos montos hasta llegar a la cantidad de $.3.000 millones, para que sean ejecutados luego por las propias Naciones Unidas y sus agencias y, de esa forma, garantizar transparencia y que esos fondos vayan a los programas que acordamos las partes”, dijo.

Durante la presentación de su memoria y cuenta, Maduro recordó que EEUU mantiene congelados más de 3.000 millones de dólares por las sanciones.

«Estamos esperando que el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica cumpla su palabra y libere los recursos de los 3.150 millones de dólares firmado con la (opositora) Plataforma Unitaria (PU), con la participación del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Esperamos ese depósito, pues, para seguir las conversaciones, para que tengan validez», dijo el mandatario.

Por otra parte, recordó que el 26 de noviembre de 2022, la delegación oficialista en el diálogo en México, encabezada por el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, firmó un acuerdo social con la PU para «rescatar 3.150 millones de dólares».

Parte de esos recursos, prosiguió, serán invertidos para mejorar los servicios básicos, entre los que mencionó el agua y la electricidad, además de la infraestructura escolar y sanitaria.

Exige al gobierno volver al diálogo de inmediato

Sobre las discordias que se están presentando por el dinero, Gerardo Blyde afirmó que “la camorra no nos lleva a ninguna parte».

«Son más de 20 años de discursos, insultos incendiarios, eso no nos va a llevar a reconstruir. Hay un pueblo que sigue migrando y pasando necesidades, y protestando en las calles por justas reivindicaciones salariales porque el bolívar no alcanza, el trabajo no es digno», añadió.

«Los acuerdos no pueden seguir esperando. Tenemos mucho trabajo por delante. Hay que arremangarse la camisa y ponerse a trabajar», instó Blyde, al tiempo que instó a volver cuánto antes a la mesa en México.

Desmiente a Jorge Rodríguez sobre renovación del CNE

El jefe de la delegación de la oposición desmintió que se haya planteado en la mesa de diálogo en México el cambio del actual Consejo Nacional Electoral.

«En el momento en que toque en la mesa de negociación hablar de condiciones electorales, hablaremos de ese tema allí, conforme a las instrucciones que recibamos de los partidos que integran la plataforma democrática. Por ahora, lo que podemos decir es que nosotros no hemos negociado nada de eso», ratificó.

Cabe recordar que el pasado 9 de enero, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional oficialista, admitió que el chavismo tiene previsto evaluar una eventual designación de un nuevo CNE, «a partir de una propuesta del bando adversario».

«En la ronda de conversaciones que el presidente (Nicolás) Maduro emprendió con distintos factores de la Alianza Democrática, con Fuerza Vecinal Alianza Lápiz, las reuniones privadas que se hicieron con personeros de la Plataforma Unitaria, las conversaciones informales que se ha llevado adelante con todos los sectores de oposición, en algunas, no pocas, apareció el planteamiento de la conformación de un nuevo CNE», expresó Rodríguez en rueda de prensa.