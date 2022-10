Lluvias en oriente del país: 600 damnificados en Clarines e inundaciones en Cumaná - Runrun

Al menos 600 personas se encuentran damnificadas en Clarines, estado Anzoátegui, debido a las fuertes lluvias que generaron la crecida del río Unare.

En declaraciones ofrecidas a Radio Fe y Alegría Noticias, la profesora Edyelin Aguirre, directora del colegio Fe y Alegría Clarines, informó que en Clarines hay dos refugios habilitados para las personas afectadas.

Por su parte, el alcalde del municipio Simón Rodríguez, Ernesto Paraqueima informó que enviaron a Clarines los insumos recogidos para los afectados en Las Tejerías, en Aragua.

También, Aguirre indicó que la escuela de Fe y Alegría no sufrió ninguna afectación porque se encuentra lejos del río, pero las clases fueron suspendidas.

En esta localidad, los sectores más afectados fueron Boca de Guaribe, Maparaca, Altos de Clarines, Simón Bolívar, Mini Fincas, Carutico, Los Cerezos, Matadero, Las Lagunitas y Paso Real.

#Lluvias | Clarines 🇻🇪 también está en emergencia al igual que Aragua y Mérida. So ¿Dónde están las autoridades pertinentes? ¿Dónde están los A300 cargados de ayuda para ellos? Es algo que me gustaría saber. El río Unare sobrepasó todos sus límites. Muchos afectados. 🖖Spock, out pic.twitter.com/wtzjhvR6TT

— +Spock::: (@SpockWeather) October 20, 2022