SNTP denuncia «opacidad absoluta» sobre el cierre de al menos 30 emisoras de radio durante el 2022 - Runrun

La ONG Espacio Público estima que 16 emisoras de radio han cerrado a la fuerza solo en el mes de septiembre de 2022

El secretario Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Marcos Ruíz, afirmó que han documentado el cierre de al menos 30 emisoras de radio en toda Venezuela durante el 2022.

En una entrevista a Fedecámaras Radio el 15 de septiembre, Ruíz destacó que los estados Zulia, Cojedes y Sucre son los más afectados durante este periodo.

«Hay que decir que ese número no es definitivo. Los datos que tenemos son de zonas cercanas a las capitales de los 24 estados venezolanos. Pero existen emisoras en lugares muy alejados que están vulnerables», precisó Ruíz.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó el cierre de 11 emisoras de radio en los municipios Maracaibo y San Francisco del estado Zulia entre el 6 y el 8 de septiembre.

Pudimos confirmar que otras dos estaciones de radio fueron cerradas también este #14Sep: Mágica 95.1 FM y Boom 89.7 FM.

En total, fueron cuatro las cerradas por Conatel y otras más recibieron visitas y advertencias

Del mismo modo, la ONG Espacio Público reportó el 14 de septiembre que se cerraron otras 5 emisoras de radio en Cumaná, estado Sucre.

#DenunciaEP | La Comisión Nacional de Telecomunicaciones cerró 5⃣ emisoras de radio este #14sep en la ciudad de #Cumana, estado #Sucre. Las estaciones son: 🎙️Café 100.9 FM

🎙️Radio NVH 102.1 FM

🎙️Cool FM

🎙️Radio Boom

🎙️Mágica FM

El SNTP ha solicitado a Conatel información sobre las emisoras están fuera del aire, y las razones para su cierres, pero no ha recibido respuesta hasta ahora.

«En ningún caso se ha garantizado que las emisoras puedan llevar su documentación para defenderse y proponer sus alegatos», aseveró Ruiz.

«Hay ocasiones en las que vienen los funcionarios de Conatel, visitan las emisoras de radio y ordenan el cese de la transmisión, sin mucha explicación. En algunos casos, como sucedió en Sucre, los funcionarios ni siquiera tienen una identificación que los acredite», agregó.

El secretario de la SNTP reiteró que actualmente no hay una región del país donde la radio no esté siendo perseguidas y donde no se haya registrado un cierre arbitrario ordenado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel).

Añadió que el ecosistema de medios en Venezuela se ha reducido en al menos 80% desde el 2014.