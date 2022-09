Miranda es la entidad con más nuevos casos de COVID-19 en el reporte del #03Sep - Runrun

La Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control del COVID-19 informó que, en las últimas 24 horas, se registraron un total de 170 nuevos contagios en el país.

Miranda figura como la entidad con más nuevos casos (68), con contagios activos en 10 municipios. Le siguen Falcón (30), Caracas (22) y Zulia (21).

El gobierno también reportó la muerte de una persona por coronavirus: una mujer de 78 años en Nueva Esparta.

Con estos números, el total de contagios desde que empezó la pandemia ascendió a 542.784. Mientras que el de fallecidos se ubicó en 5.798.

La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, reiteró la importancia de mantener las medidas de bioseguridad.

«El coronavirus no se ha ido y debemos reforzar la protección. La vacunación y los cuidados especiales son el mejor método para enfrentar la pandemia. No bajemos la guardia. La COVID-19 no es una simple gripe», escribió en su Twitter.