Cabello ofrece petróleo a Europa si paga por adelantado - Runrun

«Aquí hay petróleo, todo el que ellos necesitan por más de 100 años, pero tienen que pagarlo. No se lo van a llevar, no se lo van a robar (…) Bienvenidos, siempre y cuando traigan plata y paguen, y paguen lo que deben», manifestó

El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, ofreció petróleo a Europa para atender sus necesidades energéticas siempre y cuando, dijo, paguen por adelantado.

«Lo que sí es cierto es que Venezuela tiene petróleo, no solo para España, (sino) para Europa, lo único es que tienen que pagarlo y tienen que pagarlo al precio que es y, dadas las circunstancias [sanciones], tienen que pagarlo por adelantado«, dijo en una rueda de prensa.

«Dadas las circunstancias, tendrán que pagarlo en un mecanismo que permita a Venezuela usar los recursos (…) si nosotros estamos bloqueados, ¿cómo nos van a pagar ellos con la cuenta de un banco en Portugal, si en Portugal nos quitaron el dinero de Pdvsa?«, prosiguió.

Cabello consideró que los países de Europa tienen «una necesidad real» de fuentes de energía, luego de que decidieran dejar de hacer negocios con Rusia por la invasión a Ucrania.

«Tienen problemas con el gas, con la gasolina, con el combustible, con los fertilizantes (…) y Estados Unidos no los va a poder ayudar (…) viene el invierno (…) y es muy severo, imagínate cómo se irá a poner el costo de los servicios energéticos en Europa completa», sostuvo.

A su juicio, los países europeos «están buscando solucionar sus problemas que ellos mismos se han buscado» y, si desean contar con el petróleo venezolano, tendrán que hacer negocios con Nicolás Maduro.

«Repetimos, aquí hay petróleo, todo el que ellos necesitan por más de 100 años, pero tienen que pagarlo. No se lo van a llevar, no se lo van a robar (…) Bienvenidos, siempre y cuando traigan plata y paguen, y paguen lo que deben», añadió.

Descarta primarias en la oposición

En la rueda de prensa, Cabello consideró «imposible» que la oposición celebre las primarias presidenciales previstas para 2023.

Opinó que las primarias no son viables debido a pugnas entre líderes y partidos del antichavismo.

«En verdad, no van a hacer elecciones primarias, eso es mentira, es imposible que se pongan de acuerdo. Ellos pueden hacer un simulacro, pero hacer unas elecciones primarias de verdad, no las van a hacer, no hay forma», dijo.

Asimismo, consideró previsible el hecho de que la oposición «esté dividida en mil pedazos» y no logre ponerse de acuerdo de cara a las presidenciales de 2024, a las que el oficialismo planea presentarse en «unidad perfecta».