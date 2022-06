¿Por qué celebrar el Día del Orgullo LGBT en Venezuela? - Runrun

Yendri Velásquez, activista de la comunidad LGBTIQ+, cree que es importante, especialmente en el día del periodista, «que los medios puedan ser vitrina de el trabajo que están haciendo los activistas en materia de Derechos Humanos de las personas LGBTIQ+».

Foto: EFE

El 28 de junio se celebra el Día del Orgullo LGBT. En Runrunes hicimos vía Twitter un conversatorio en el que reunimos a varios activistas de la comunidad LGBTIQ+ en Venezuela y les preguntamos cuáles son las razones para celebrar esta fecha en el país.

Yendri Velásquez, activista de la comunidad LGBTIQ+, cree que es importante, especialmente en el día del periodista, «que los medios puedan ser vitrina de el trabajo que están haciendo los activistas en materia de Derechos Humanos de las personas LGBTIQ+«.

«Siempre va a haber razones para celebrarnos, especialmente en contextos tan complicados como el venezolano, porque se celebra quienes somos en un contexto de violencia, de emergencia humanitaria compleja y de abandono total del Estado. Eso es motivo de celebración, además de la fuerza de voluntad que tenemos como activistas por los derechos humanos», manifestó Velásquez.

Señaló que hoy Venezuela es uno de los últimos países en garantía de Derechos Humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex y queers. Por eso, añade, «hay cada vez más gente joven haciendo activismo, más organizaciones vinculadas. Más organizaciones que tratan el tema general de Derechos Humanos que son aliadas, medios de comunicación, periodistas. Y eso eso es un motivo para celebrar, pero también para sentirnos profundamente felices. Uno siente que poquito a poco el trabajo que hemos venido haciendo durante tanto tiempo está teniendo y surtiendo algún tipo de efecto».

Día del Orgullo LGBT: la visibilidad educa

El activista Daniel Picado, por su parte, expresó: «Estamos desde hace un tiempo para acá trabajando mucho más articulados y mucho más cercanos en pro de los derechos de las personas LGBTIQ+. Sí hay motivos para celebrar porque las personas de la comunidad cada vez están siendo más visibles, cada vez se están educando más, cada vez están más empoderadas y participando activamente en todos los espacios. Eso hay que celebrarlo porque la discriminación es un mal negocio social, económico y político que no podemos seguir perpetuando en nuestra sociedad».

En su opinión, hay que aplaudir el hecho de que muchas más personas están dispuestas hoy a entender lo que es la diversidad. «A comprender cuál es la desigualdad de derechos ante la ley y de qué forma desde cada uno de los espacios se puede contribuir para que esta causa sea llevada a cabo con un impacto real, que busque sensibilizar y concientizar a quienes están tomando las decisiones, a quienes están en los espacios de poder para que se den cuenta de que esto trasciende a algo».

Celebrar el Orgullo LGBT es una forma de resistencia

Melanie Agrinzones, también activista del movimiento, cree que «hay mucho que celebrar» en el día del orgullo. «Una forma de resistencia es apropiarse celebración, mostrar la manera en que enfrentamos la discriminación a través de la alegría, de expresiones artísticas, de nuestras voces, de nuestros cantos».

A su juicio, lo importante es celebrar que están «resistiendo de manera conjunta» y que, además, están «más articulados para hacer frente a un contexto totalmente autoritario, un contexto de emergencia humanitaria compleja».

«Debemos amarnos entre nosotros. Educar a otras personas. El resistir, la rebeldía ante ante este contexto, por supuesto que merece celebración, no merece que tengamos no solamente un día, sino que celebremos siempre. Unirnos siempre en todas estas luchas en pro de los derechos humanos en Venezuela, donde no quede atrás el tema LGBTIQ+, sino que sepan qué existimos», añadió.

La activista Vanessa Blanco fue otra de las voces que se sumó a esta idea de celebración. «¿Qué celebro? Que hace unos meses en la caminata que hicimos en mayo, pude presenciar el acompañamiento de varias madres a sus hijas y eso fue algo realmente maravilloso. Me siento demasiado orgullosa de que esto esté pasando y yo creo que ese es el motivo para celebrar que cada vez estamos diciendo ‘esto es necesario, esto es un tema de derechos humanos, esto no es una moda'».