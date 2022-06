La UE califica de "inaceptables" las agresiones contra Juan Guaidó - Runrun

La Unión Europea calificó de «inaceptables» las agresiones que ha sufrido el presidente interino Juan Guaidó.

«Son inaceptables los ataques contra el principal opositor Juan Guaidó y su equipo durante un viaje al estado Cojedes», dijo Peter Stano, portavoz principal del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).

Asimismo, dijo que la UE espera «una pronta investigación para que los perpetradores sean llevados ante la justicia».

Por otra parte, la UE recordó su «firme apoyo» a todas las fuerzas que defienden la democracia en Venezuela.

«La única forma de salir de la crisis actual es a través de una negociación política liderada por Venezuela que conduzca a elecciones presidenciales y parlamentarias creíbles, inclusivas y transparentes», concluyó.

El pasado sábado, 11 de junio, Guaidó sufrió una agresión por parte de simpatizantes del gobierno de Nicolás Maduro.

Ese día, al dirigente opositor lo sacaron a golpes y empujones de un restaurante en San Carlos, estado Cojedes.

Sobre este ataque, los videos se viralizaron en redes sociales y generaron indignación.

Incluso, el gobierno de Estados Unidos rechazó la agresión. Antony Blinken, secretario de Estado manifestó la preocupación de su país por el hecho.

«Estados Unidos está profundamente preocupado y condena este aumento de actos de violencia, acoso e intimidación», señaló Blinken en un mensaje.

For the second time in as many weeks, Interim President @jguaido was attacked in Venezuela. The United States is deeply concerned and condemns these escalating acts of violence, harassment, and intimidation against Interim President Guaidó and all those who stand for democracy.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 12, 2022