“Que los venezolanos resuelvan qué hacer con Maduro”: la opinión del candidato que sube en las encuestas en Colombia - Runrun

El candidato independiente a la Presidencia de Colombia Rodolfo Hernández defiende un restablecimiento de las relaciones consulares con Venezuela, que activará «el mismo día» de la investidura si gana los comicios, a la vez que argumenta que «Maduro se resuelva con los venezolanos y los venezolanos resuelvan qué hacen con Maduro».

«Las relaciones consulares son necesarias para una buena circulación, intercambio tanto comercial como de turismo y también porque la frontera es donde más también se está sintiendo el incremento de la violencia que está que está teniendo Colombia», dijo Hernández en una entrevista con Efe.

Las relaciones diplomáticas de Colombia y Venezuela están rotas desde febrero de 2019 por orden del presidente venezolano, Nicolás Maduro, tras un intento del líder opositor Juan Guaidó de atravesar la frontera desde la ciudad colombiana de Cúcuta al frente de una caravana de ayuda humanitaria.

«Las relaciones consulares hay que activarlas el mismo día porque los que están pagando las consecuencias de peleas políticas son los tres millones de colombianos que viven en Venezuela. Ellos no tienen nada que ver con eso, hay que ayudarles para que puedan establecerse, regularizarse», valora el aspirante populista.

En su opinión, «la mejor política exterior es la interior, que quiere decir: no meterme con el vecino para que ese vecino no se meta conmigo», una visión que aplicará si llega a la Casa de Nariño.

«¿Cómo vamos a pretender nosotros ponernos a preocuparnos por los problemas de Venezuela cuando tenemos aquí muchos?», insistió, dejando claro que no se entrometerá en la situación venezolana si es presidente.

«Toca ponernos a trabajar en nuestras soluciones internas y allá que (Nicolás) Maduro resuelva con los venezolanos y los venezolanos resuelvan qué hacen con Maduro, eso no me interesa a mí», dijo.

Aunque el favorito para ganar las elecciones del próximo domingo es el aspirante de izquierda Gustavo Petro, Hernández, con su discurso populista y su habla sin tapujos, ha conseguido subir en las encuestas hasta situarse muy cerca del segundo, el derechista Federico Gutiérrez, disputándole así el sitio en segunda vuelta, que se celebraría el 19 de junio.

Si pasa, Hernández necesitará todos los apoyos posibles para superar a Petro, quien lleva en las encuestas para la primera vuelta una diferencia de más de dos dígitos al segundo, Gutiérrez.

Entre esos apoyos, se ha especulado de qué hará el uribismo, que actualmente impulsa, aunque no abiertamente, a «Fico» Gutiérrez, y se espera que si este no pasa al balotaje, apoye al candidato que no sea Petro.

Este domingo Colombia acude a las urnas para elegir a su próximo presidente y ha habido denuncias por parte de algunos candidatos sobre las posibles irregularidades que se podrían cometer, unas inquietudes que Hernández no comparte: «yo tengo confianza que el domingo a las 19.00 horas ya sepamos (…)» los resultados. No cree que los organismos electorales se «atrevan» a un fraude. EFE