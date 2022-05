Omar Barboza invita a otros sectores opositores a unirse a la Plataforma Unitaria Democrática - Runrun

Para Barboza, el cambio comienza por la unión y la plataforma debe ofrecer «mecanismos incluyentes» para aquellos que quieran participar y presentar una candidatura para las primarias

El secretario ejecutivo de la Plataforma Unitaria Democrática, Omar Barboza, instó este martes, 24 de mayo, a todos los sectores de la oposición a participar en dicha alianza.

Durante una entrevista ofrecida al Circuito Éxitos de Unión Radio, Barboza consideró que es necesaria la unión de todos los sectores que buscan un cambio en Venezuela.

Ante una pregunta del locutor Román Lozinski, de cuál es su mensaje para partidos como Vente Venezuela, Fuerza Vecinal, la Alianza Lápiz, entre otros sectores, Barboza expresó:

«Es una invitación abierta a todos ellos, con la garantía de respeto y consideración a sus ideas, a sus propuestas (…) Queremos ampliar esta alianza y creemos que todos ellos que todos ellos son factores importantes para que esa alianza tenga éxito».

Asimismo, aseguró que incluso tienen citas pautadas con representantes de esos movimientos, aunque no especificó con cuáles de ellos.

Primarias y elecciones libres

Barboza señaló que la Plataforma Unitaria Democrática se propone «poner el destino de Venezuela en manos de su pueblo, a través de elecciones libres».

A su juicio, las elecciones libres se alcanzan con presión interna y externa. «El hecho de que no se haya logrado no quiere decir que no se deba insistir. Lo peor que puede hacerse frente a esa necesidad es mantener la lucha», dijo.

Para Barboza, el cambio comienza por la unión y la plataforma debe ofrecer «mecanismos incluyentes» para aquellos que quieran participar y presentar una candidatura para las primarias.

Con respecto a las primarias, señaló que las mismas estarán dirigidas por una Comisión Electoral de Primarias.

«Trataremos de que esté integrada por gente con honorabilidad, credibilidad, como para que genere confianza a todos los que desean participar», indicó.

¿Cómo reconectar la dirigencia con los venezolanos?

Román Lozinski le preguntó a Omar Barboza cómo se logra la reconexión política de la dirigencia opositora con los venezolanos y que estos se interesen nuevamente en los asuntos políticos.

Ante esa pregunta, Barboza contestó: «Vamos a empezar por unirnos en una elección primaria abierta para escoger el candidato presidencial».

«Uno de los problemas que tiene la gente que quiere un cambio es que nadie le ofrece una ruta, una salida», reconoció el secretario ejecutivo de la Plataforma Unitaria Democrática.

Negociación en México

El dirigente opositor señaló que el interés de las partes que participan en este proceso se conoce y se estableció en un Memorándum de Entendimiento.

Asimismo, recordó que este proceso está en plan de reanudarse. «Estamos a la expectativa de la respuesta del régimen para reanudar ese diálogo», añadió.

En ese sentido, informó que tiene pautada una reunión con Gerardo Blyde, representante de la Plataforma Unitaria en el diálogo, para conversar sobre este proceso.

