El toma y dame entre Bernal y Laidy Gómez tras amenazas de cárcel contra la exgobernadora de Táchira - Runrun

El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal señaló que la exgobernadora de la entidad, Laidy Gómez, dejó un “desastre administrativo” y deberá responder por ello.

“Yo pido a la Contraloría General de la República hacer las investigaciones al respecto, apegados al estado de Derecho, y pido a la Fiscalía activarse”, dijo Bernal.

El gobernador hizo mención a las irregularidades denunciadas en Corposalud con toda la red hospitalaria, así como a supuestos hechos de corrupción, quiebra y desvalijamiento en el parque automotor e instalaciones de la Lotería del Táchira.

Denunció también que el Hospital Central de San Cristóbal lo encontró en “deplorables condiciones”.

“¡Qué tú crees, señora Gómez, que se va a ir lisa! ¡No, no, no! Para eso existe la ley. Usted desvalijó a la Gobernación… usted es indolente”, indicó.

A las declaraciones de Bernal, Gómez respondió con un mensaje a través de su cuenta en Twitter: «Gobernador del Táchira está pasando liso es en su gestión», dijo.

La exgobernadora agregó que las únicas alocuciones de Bernal son para amenazarla «haciendo el papel de de contralor, fiscal, juez y policía».

«¡Señor FreddyBernal gobierne, por amor al Táchira gobierne!», insistió, tras ratificar que la entidad está sufriendo importantes carencias en sus servicios públicos.

#24Abri Gobernador del Táchira está pasando liso es en su gestión.

Sus únicas alocuciones son para amenazarme haciendo el papel de contralor, fiscal, juez y policía.

Señor @FreddyBernal gobierne, por amor al Táchira gobierne!

No hay luz

No hay agua

No hay gasolina

No hay gas

