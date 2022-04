Miguel Cabrera hizo historia con su hit 3.000 en las Grandes Ligas - Runrun

El venezolano Miguel Cabrera conectó este sábado 23 de abril su imparable número 3.000 en las Grandes Ligas en el juego donde los Tigres de Detroit recibieron a los Rockies de Colorado en el estadio Comerica Park de la ciudad de Michigan.

El criollo le dio el imparable a su compatriota, el abridor Antonio Senzatela, en la parte baja del primer inning.

Cabrera se convierte en el jugador 33 en la historia en alcanzar la cifra, un selecto club que alberga a Hank Aaron, Albert Pujols y A-Rod, entre otros.

El venezolano es apenas el séptimo en MLB con al menos 500 jonrones y 3.000 hits.

