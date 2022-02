ReporteCoronavirus | Las 7 noticias más importantes de la mañana #25Feb - Runrun

RunRun.es hizo una recopilación de las noticias más importantes del momento sobre el coronavirus. El #ReporteCoronavirus te mantendrá informado de todo lo que ocurre con este virus que hasta la fecha ha causado 431.651.204 contagios y 5.929.766 de muertes en todo el mundo.

A continuación, las 7 noticias más importantes hasta esta mañana:

EEUU relajará este viernes las recomendaciones sobre el uso de mascarillas

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos tienen previsto relajar este viernes las recomendaciones sobre el uso de mascarillas contra la covid-19, según adelantaron hoy varios medios.

Con los cambios, la mayor parte de los estadounidenses pasará a vivir en zonas donde ya no se sugerirá el uso de mascarillas en interiores, explicó The New York Times, citando a funcionarios del Gobierno.

Ecuador suma 2.574 nuevos casos de covid-29 y acumula 827.760 en pandemia

Ecuador sumó este jueves 2.574 nuevos casos de covid-19 y alcanzó los 827.760 contagios durante la pandemia, según informó el Ministerio de Salud Pública en su último reporte diario.

El registro de muertes confirmadas por covid-19 durante la pandemia ascendió a 25.070 (13 más que el reporte del miércoles), a los que se suman 10.153 fallecidos «probables» con la enfermedad, para un total de 35.223 defunciones.

México añade 362 muertes y 18.252 nuevos casos de covid-19

México registró este jueves 362 nuevos fallecimientos y 18.252 contagios por la covid-19, con lo que totaliza 5.473.489 casos y acumula 317.303 decesos en total, informó la Secretaría de Salud.

Con estos datos, México es el decimosexto país en el mundo en número de contagios confirmados y es el quinto con más decesos por esta causa, por detrás de Estados Unidos, Brasil, India y Rusia, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.

Colombia reporta 57 fallecidos por covid-19 y 2.249 contagios

Las autoridades sanitarias de Colombia reportaron este jueves 2.249 nuevos contagios de la covid-19 y 57 fallecidos, mientras que 15.938 casos están activos en todo el país.

Con estas cifras, reportadas en el último boletín del Ministerio de Salud, Colombia llega a las 138.421 muertes y los 6.056.556 casos de covid-19 desde que comenzó la pandemia.

Argentina reporta 10.298 nuevos casos y 97 muertes por la covid-19

Argentina reportó este jueves 10.298 nuevos casos de la covid-19, con lo que el número total de positivos ascendió a 8.878.486, mientras que los fallecimientos se elevaron a 125.872, tras ser notificadas 97 muertes en las últimas 24 horas.

Las cifras marcan una baja respecto a los contagios informados el miércoles, cuando se reportaron 12.564 positivos. De acuerdo con las cifras oficiales, un total de 8,6 millones de personas se contagiaron y han sido ya dadas de alta desde el inicio de la pandemia, mientras que el número de pacientes con diagnóstico confirmado del coronavirus que permanecen ingresados en unidades de cuidados intensivos fue en esta jornada de 1.384, por debajo del pico máximo de 7.969 reportado el 14 de junio de 2021.

Hispanos en EEUU, rezagados en refuerzo anticovid pese a mejora en vacunación

Los hispanos son el grupo étnico que menos se ha aplicado la dosis de refuerzo de la vacuna contra la covid-19, a pesar de que las tasas de inmunización contra el virus han mejorado de manera significativa en esta comunidad, según cifras divulgadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

Sólo 37,9 % de los latinos mayores de 12 años ha recibido el refuerzo, porcentaje considerablemente menor que el de los blancos, que registran un 56,7 %; los asiáticos, con 64,8 %, y los afroamericanos, con 41,2 %, de acuerdo con los CDC.

EMA autoriza refuerzo con Pfizer en adolescentes y aprueba Moderna en niños

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) recomendó este jueves autorizar la dosis de refuerzo con la vacuna de Pfizer en jóvenes de entre 12 y 17 años y respaldó el uso de Moderna en niños de 6 a 11 años, con una dosis inferior a la recomendada en adultos y un intervalo de cuatro semanas.

Tras analizar datos provisionales de un ensayo clínico en mayores de 16 años y evidencias del mundo real del uso de refuerzos de Pfizer en jóvenes en Israel, la EMA cree que «la evidencia disponible es suficiente para concluir que la respuesta inmune a una dosis de refuerzo en adolescentes sería al menos igual a la de los adultos».

Información de EFE