Desinformación y soledad marcaron la recolección de firmas para revocar a Maduro - Runrun

Los puntos instalados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) este miércoles para la recolección de las firmas que activen un referendo para revocar a Nicolás Maduro del cargo de presidente estuvieron «desolados» y en ellos reinó la desinformación, según constató Efe y denunciaron los propios promotores.

«Nuestros observadores de (el Movimiento Venezolano por el Revocatorio) —Mover— nos informan la desolación de los puntos de convalidación de la farsa del CNE. Exigimos un cronograma electoral apegado a la Constitución», denunció esta organización, una de las promotoras de la solicitud de activación de un eventual referendo, en su cuenta de Twitter.

El CNE anunció el pasado viernes que fijó para este miércoles, durante 12 horas, la recolección de las firmas necesarias (correspondientes al 20 % del electorado en cada estado) para activar el referendo que revoque a Maduro del cargo de presidente.

Efe constató que pocas personas se acercaron en Caracas a los puntos dispuestos por el ente electoral y que muchos de ellas desconocían las implicaciones del procedimiento.

Es el caso de Apoledor Pacheco, un venezolano de 66 años que se acercó a un sitio de recolección de firmas en Petare, municipio Sucre, condenó la falta de información.

«Me logré medio enterar porque vi un programa de la televisión para recoger las firmas, pero me sorprendió ayer, me sorprendí (…), yo pensé que esto iba a ser diferente, que iba a haber una orientación al país para saber qué día era y cómo se iba a hacer, pero veo que no hay nada». dijo Pacheco a Efe.