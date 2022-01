Proyectan aumento de robos, secuestros y atracos en el transporte público y en las carreteras - Runrun

Las redes sociales se han convertido en el escenario para el desahogo de todas aquellas personas que han sido víctimas de robos, hurtos y hechos violentos en Venezuela. Basta con pasearse por Twitter para leer historias de robos en la vía pública, en autopistas, en el Metro de Caracas, en centros comerciales, en unidades de transporte público y hasta en restaurantes ubicados en zonas prestigiosas de la capital.

“Regresaron los robos en las camionetas”, “volvieron los robos de celulares” y “el hampa está desatada”, son mensajes comunes que se pueden leer en la red social, situación que el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) advirtió en su informe anual de 2021.

El pasado 4 de enero, una usuaria en Twitter narró a través de un hilo, cómo un objeto contundente se estrelló contra el vidrio del autobús donde viajaba, lo que le generó a varios usuarios heridas leves por las virutas del cristal.

La usuaria comentó que cuando el chofer se percató del impacto, se iba a detener, pero los que viajaban en la unidad le dijeron que avanzara porque ya venían saliendo del matorral unos hombres.

Hoy me pasó una vaina absurda, iba en el bus Valencia – Caracas y ya veníamos a la altura de Maracay, para ser más preciso habíamos pasado la E/S las morochas cuando se escuchó un cristal romperse, era nada más y nada menos…

Otro caso similar ocurrió el pasado 6 de enero. La cuenta en Twitter de la emisora Victoria FM, informó que un vehículo que viajaba por la Autopista Regional del Centro, sentido Caracas, recibió una lluvia de piedras a la altura de Los Flores. Este modus operandi no es nuevo en Venezuela, y es utilizado con mucha frecuencia por antisociales para que los choferes que transitan por las autopistas se detengan y para aprovechar el momento y cometer el asalto.

Otro usuario relató que el 23 de diciembre viajaba en un taxi que presta servicio por puesto y en el tramo Puerto Ordaz – Ciudad Bolívar, el chofer se detuvo supuestamente a auxiliar a un compañero que se había quedado accidentado, cuando aparecieron cinco hombres que lo secuestraron, y tanto a él como a otras dos señoras, les robaron las maletas, teléfonos y dinero en efectivo.

Bueno sin ir muy lejos, yo viaje de Argentina a Venezuela y el día 23 de diciembre ya me encontraba en territorio nacional y en el tramo de Puerto ordaz a Cdad Bolívar me secuestraron a mí y a un par de señoras que viajaban conmigo en un auto particular que nos hacia traslado.

