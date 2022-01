Efecto ómicron en Venezuela: Registran una transmisión del coronavirus 2.2 veces mayor respecto a diciembre - Runrun

«¿Qué significa un Rt de 1.99? Que cada caso da origen (si no se aísla inmediatamente) a 62 nuevos casos en un mes asumiendo cinco días entre infecciones», explicó la epidemióloga venezolana María Eugenia Grillet

«La epidemia de COVID-19 en Venezuela va en crecimiento exponencial», indicó la epidemióloga venezolana María Eugenia Grillet

La epidemióloga venezolana María Eugenia Grillet informó que la circulación de la variante ómicron causó un aumento exponencial de casos de coronavirus en Venezuela y, por ende, una mayor transmisión.

En su cuenta en Twitter, analizó la data oficial la cual refleja -a pesar del subregistro- que «la epidemia se ha duplicado cada dos días en los últimos diez días» y que el nivel de transmisión actual es 2.2 veces mayor que en diciembre.

«¿Qué significa un Rt de 1.99? Que cada caso da origen (si no se aísla inmediatamente) a 62 nuevos casos en un mes. Asumiendo cinco días entre infecciones. Multiplique por el número de personas (ej, 1000) y tendrá 62 mil casos en un mes, si los contactos no se interrumpen. ¡¡Esto es lo que significa un crecimiento exponencial!!», detalló.

¿Como va la epidemia de COVID19 en Venezuela?

En crecimiento exponencial (OMICRON)

Data oficial (aun con subregistro) refleja epidemia que se ha duplicado c/2 días, en últimos 10 días y un nivel de transmisión 2.2 veces > que en diciembre.

¿Qué significa un Rt de 1.99? 👇🧵 pic.twitter.com/osE6i4vHnU — Maria Eugenia Grillet (@mgrillet) January 19, 2022

Ante este panorama, la biólogo y académica ofreció una serie de recomendaciones a la ciudadanía, como aislarse entre 7 a 10 días si se tiene síntomas, usar mascarillas en el entorno familiar y buscar atención médica en caso de malestar fuerte: «Esta infección es seria (aun ómicron) no coma cuentos», dijo.

Además, comentó que es necesario restringir actividades que aumentan la posibilidad de contagio, no salir si no es estrictamente para algo necesario y usar las mascarillas adecuadas y de forma correcta, cubriendo nariz y boca.

«Este virus se transmite por el aire. Evite respirar el aire de otros, lugares cerrado y poco ventilados, donde el riesgo es mayor. Si no se ha vacunado, corra a hacerlo. Si le corresponde la 3era dosis, corra a recibirla. Ómicron en personas vacunadas produce infección leve. El virus invade principalmente bronquios y no pulmones. Y las vacunas protegen contra infección grave. Pero si no estás vacunado o si aun vacunado eres persona de riesgo (> 65 años), CUIDATE Y EVITA CONTAGIARTE. Al no contagiarnos evitamos hacer presión sobre nuestro sistema de salud ya bien debilitado por la pandemia y por la situación crítica venezolana», amplió.

Recomendaciones:https://t.co/oXgZaJBWPA se siente con síntomas, aíslese en casa por 7-10 días, aun en su entorno familiar (use mascarilla) https://t.co/ZaGOhV54rx se siente mal (busque atencion), esta infección es seria (AUN OMICRON), no crea en cuentos!! — Maria Eugenia Grillet (@mgrillet) January 19, 2022