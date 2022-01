"Hay que pisar tierra, a mí la realidad me dice que Maduro es el presidente en ejercicio" y otras frases de Sergio Garrido - Runrun

En conversación con Vladimir Villegas, el mandatario electo en Barinas dijo que no podía desconocer la «realidaad»; «Guaidó es el presidente que reconocen los países del mundo (…) Y Maduro el presidente que está en ejercicio, no lo puedo desconocer

«Ya demostramos en Barinas que a través de la vía pacífica y electoral podemos lograr muchas cosas, participando masivamente. Aquí hay que olvidarse eso de ‘me robaron el voto'», declaró el gobernante electo en Barinas

«Aquí no estamos mirando colores ni tintes políticos. Venga a colaborar para buscar las mejoras en nuestro estado (…) Tenemos que unirnos todos para sacar adelante a Barinas y a Venezuela», dijo el gobernador electo en Barinas el 9 de enero

Sergio Garrido, el dirigente político que resultó electo como nuevo gobernador de Barinas el pasado 9 de enero, declaró en una entrevista que Nicolás Maduro sigue siendo el presidente en ejercicio.

«Nicolás Maduro es el presidente, lo queramos o no. Ahora, Juan Guaidó es el presidente encargado y que lo reconocen los países del mundo. Pero la verdad, hay que pisar tierra, yo no entiendo a mucha gente que comienza a hablar esto y aquello. Hay que pisar tierra, y a mí la realidad me dice que Nicolás Maduro es el presidente que está en ejercicio y no lo puedo desconocer, es una realidad», declaró Garrido en entrevista a Vladimir Villegas.

#EnVideo 📽️ 🗣️ ASÍ LO DIJO @SergioGarridoQ gobernador electo de Barinas: ▶️ "Hay que pisar tierra y a mí la realidad me dice que @NicolasMaduro es el Presidente en ejercicio y no lo voy a desconocer". Te dejamos el video completo aquí 👇 pic.twitter.com/dAeRQNvT7t — Agencia Venezuela News (@Agencia_VN) January 11, 2022

En otro extracto de esta entrevista, asomó que la participación de la oposición en futuros comicios puede permitir que se recuperen muchas cosas en el país

«Ya demostramos en Barinas que a través de la vía pacífica y electoral podemos lograr muchas cosas, participando masivamente. Aquí hay que olvidarse eso de ‘me robaron el voto'», sentenció.

Asimismo, el gobernante local recientemente electo comentó que no tendrá preferencias políticas a la hora de hacer su trabajo: «Aquí no estamos mirando colores ni tintes políticos. Venga a colaborar para buscar las mejoras en nuestro estado (…) Tenemos que unirnos todos para sacar adelante a Barinas y a Venezuela».

También, reveló cuáles serán las prioridades de su gestión de gobierno en Barinas: Falta de agua, deterioro del sistema de salud, vialidad agrícola e infraestructura escolar: «Es crítico, hay que atenderlo urgente, son mi prioridad. Hay que atacarlo lo más pronto posible», dijo.

Garrido obtuvo 55,36% de los votos (172.497). El candidato Jorge Arreaza (PSUV-GPP) logró acumular 128.583 sufragios (41,27%), mientras que Claudio Fermín, de la Alianza Democrática, obtuvo apenas 5.526 votos, equivalentes a 1.77%.