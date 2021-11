La elevada abstención definió el rumbo de los comicios en Amazonas - Runrun

En los municipios Atabapo y Maroa fueron electas las candidatas del PSUV, sin embargo, ellas ya eran alcaldesas encargadas. En Atures ganó Yamileth Mirabal, quien hasta hace pocos meses era la ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas

Amazonas.- El pasado domingo se llevaron a cabo elecciones regionales en el país. La mayoría de los centros de votación en Puerto Ayacucho no tuvieron inconvenientes para dar inicio al proceso y en el resto de los municipios del interior del Estado no hubo eventualidades, o por lo menos, no hubo reportes a nivel comunicacional sobre algún hecho que pudiera entorpecer la realización de los comicios.

Los centros de votación desde muy temprano reflejaban que habría una alta abstención. Normalmente los comandos de campaña hacen la movilización de los electores en horas de la mañana, por lo que es común ver colas en las afueras de centros de votación como el Liceo Bolivariano Cecilio Acosta, Escuela Básica Félix Solano, Preescolar Madre Teresa de Calcuta, Simón Rodríguez o la Escuela Básica Menca de Leoni, algunos de los centros con más electores. Entre todos, suman más de catorce mil votos, todos en las parroquias de Puerto Ayacucho y sirven de indicador para evaluar cómo va la participación y los resultados electorales

A las 2 de la tarde del domingo el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Amazonas N° 63 y jefe del Plan Republica G/D, José Ramón Maita González, en declaraciones a los medios de comunicación, indicaba que la participación de los electores rondaba un 30% e instaba a los electores a ejercer su derecho al voto.

«Hasta la hora, tenemos un balance de aproximadamente entre un 20% y 30% de electores, para lo cual invitamos a los habitantes del estado Amazonas para que ejerzan su derecho al voto”

En la capital no hubo mucha movilización, no como en procesos anteriores donde se veían vehículos y motos llevando y trayendo gente desde los centros de votación. Hubo puntos rojos donde había más motos que gente. Las calles y centros de votación desolados a las 3 de la tarde indicaban que muchas personas habían decidido no participar de los comicios y reflejó que es cierto cuando dicen que la migración interna y externa, calculada en más de treinta mil personas, le estaba dando en la cara a quienes no creen que tanta gente de Amazonas hoy se encuentre regada por el mundo.

Caso contrario ocurrió en el eje carretero norte. «Fui en una cola a votar pensando que iba a regresar rápido, pasé dos horas haciendo cola, eso parecía una feria, conté más de ocho autobuses, y había comida en todos lados”, conto una señora que vive en Puerto Ayacucho, pero vota en la comunidad Limón de Parhueña. “Me quedé sorprendida de la cantidad de autobuses en la Batajola, en todas esas comunidades lo que hay es comida y fiesta” refirió una reportera que tuvo la posibilidad de visitar algunas comunidades indígenas.

¿Quiénes fueron electos?

En el proceso electoral participaron 51.083 personas de 115.412 que estaban habilitadas para votar. Miguel Rodríguez, del Partido Socialista Unido de Venezuela, fue reelecto Gobernador, así como los alcaldes de los municipios Autana y Alto Orinoco. Rodríguez se alzó con 39,71% de los votos.

Mientras que la candidata de la MUD, Mauligmer Baloa, llegó de segunda lugar con 26,22% de los votos.

Resultados Electorales De Las 'Elecciones Regionales y Municipales'2021':

Resultados Electorales De Las 'Elecciones Regionales y Municipales'2021':

AMAZONAS

En los municipios Atabapo y Maroa fueron electas las candidatas del PSUV, sin embargo, ellas ya eran alcaldesas encargadas. En Atures ganó Yamileth Mirabal, quien hasta hace pocos meses era la ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas.

Por su parte, en Manapiare, ganó la candidata del PUAMA, y en Río Negro el candidato de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Cabe destacar que en el municipio Maroa desde el año 1995 gobierna la familia Briceño: primero el señor Antonio Briceño, le siguió su hija Thaimir, quien falleció el año pasado víctima del COVID-19, y ahora es electa Florizel Guerrero, nieta de Antonio y quien quedó como alcaldesa encargada al fallecer su tía, porque en ese momento era la presidenta de la Cámara Municipal.

Hay que resaltar que en Maroa la alcaldesa fue electa por 439 votos, solo participaron 899 electores de 2253 habilitados para votar.

Hecho irregular en Alto Orinoco

Además, hay que agregar que el pasado martes 23 ocurrió un hecho irregular en el municipio Alto Orinoco, varios indígenas arawakos y yanomamis seguidores de la candidata del partido Tupaz retuvieron al coordinador del Consejo Nacional Electoral, en protesta por la reelección de Ramiro Moi y exigiendo las actas de Parima B, lugar donde se accede vía aérea.

La denuncia la hizo el señor Jaime Bolívar vía telefónica desde la Esmeralda: «Aquí en el alto Orinoco la candidata de Tupaz y sus militantes secuestraron al coordinador de las maquinas, de las 13 mesas se transmitieron los datos en presencia de ellos. Son un grupo de Arawakos y tienen al coordinador en una casa. De Mavaca vienen dos barcos full de yanomamis, vienen de Platanal y Ocamo”.

También, Jeniffer Martínez, vía telefónica, señaló que aun contando los votos de Parima la candidata del Tupaz había perdido, e hizo un llamado a los autoridades ante el temor de un enfrentamiento entre indígenas.

Se le consultó a una fuente militar e indicó que ese mismo día iba a llegar el helicóptero con los «chorizos de la máquina de votación», y que el coordinador del CNE si estaba retenido en un lugar, pero con el acompañamiento de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. El hecho no pasó a mayores.

Para finalizar, el proceso electoral contó con observadores de la Unión Europea cuando se había anunciado de que no vendrían veedores internacionales por razones logísticas y de seguridad. El grupo llegó vía terrestre.

Andreas Haack, jefe adjunto a la embajada de Alemania, y Mario Kohm, primer secretario de la embajada Alemana declararon que era muy importante que la misión pudiera observar en todo el territorio nacional.

«Amazonas, por ser un poco lejos del centro, era un pequeño desafío, pero logramos llegar y nos alegramos de estar presentes aquí y apoyar el proceso electoral y la observación” señaló Haack.

Los veedores internacionales recorrieron los centros de votación mas grandes del municipio Atures y algunos centros en las comunidades indígenas cercanas a Puerto Ayacucho.