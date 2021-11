GuachimánElectoral | MUD pide al CNE cerrar centros de votación sin electores en cola - Runrun

El representante de la Mesa de la Unidad Democrática ante el Consejo Nacional Electoral, Juan Carlos Caldera, exigió que se proceda al cierre de los centros de votación en los que no haya electores en la cola.

Caldera fue hasta el CNE, junto al abogado Manuel Pérez Rojas a denunciar la irregularidad, pero no les permitieron hacer la denuncia.

Señaló que el artículo 121 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (121) establece de manera clara que si a las 6 de la tarde no hay ciudadanos en las sedes para ejercer el voto, estas deben ser cerradas.

“Tenemos reportes de que en muchos centros del país que no se ha procedido a cerrar y cuando se les reclama a los miembros de mesa dicen que están esperando la orden de arriba. La única orden de arriba es la ley clara en su artículo 121 y por eso exigimos que se cierre”, dijo Caldera.

Por su parte, el dirigente político, Henrique Capriles también se pronunció en este particular, y a través de su cuenta en Twitter mencionó a la misión de observación electoral de la Unión Europea para que estuvieran al tanto de la irregularidad.

Denunció que Nicolás Maduro dio la orden de revisar el mecanismo 1×10 al final de la tarde para ir a una operación remate fuera del tiempo legal, por lo que dijo a los delegados de la UE que estuvieran atentos a esta situación.

“Tenemos que hacer cumplir la ley como lo hicimos en el año 2015 cuando movimos a la gente. Son las 8 de la noche y no van a encontrar electores. Ya la gente habló y lo que quieren es hacer una operación fraudulenta”, añadió Capriles.

7:17 pm @MOEUEVenezuela Reiteramos que Maduro y su partido ordenan al CNE no cerrar los centros electorales cuando NO hay más electores ni en cola ni dentro. Claramente una violación a la ley electoral. Sabemos los niveles de participación y tratan de meter votos que no existen!

— Henrique Capriles R. (@hcapriles) November 21, 2021