21Nov Candidato de la MUD en Mérida denunció agresión del Plan República y colectivos por exigir ingreso a centro - Runrun

Luis Millán dijo que un funcionario del Plan República lo empujó y lo golpeó en la cara y que luego un grupo de colectivos le cayeron encima tras exigir acceso a un centro de votación como testigo

Luis Millán, candidato de la MUD al Concejo de Libertador en Mérida, dijo que en el mismo centro en el que fue agredido en 2017 fue herido de bala un joven

Un candidato de la MUD en Mérida resultó agredido por funcionarios del Plan República y por supuestos colectivos por reclamar para que permitieran el ingreso de testigos en el centro de votación Jardín Franciscano, municipio Libertador,

En declaraciones a los medios Luis Millán, candidato de la MUD al Concejo del municipio Libertador de Mérida, afirmó que cuando pidió el acceso de los testigos al centro de votación fue víctima del atropello.

«Ellos no me permitían el acceso y, cuando traté de entrar porque no pueden impedirle entrar a un testigo, el del Plan República me empujó, me golpeó en la cara y los demás me cayeron encima», declaró a los medios Millán.

Indicó que el incidente fue reportado al Consejo Nacional Electoral, cuyos miembros se apersonaron prontamente para tomar las medidas correspondientes.

«Hay que seguir denunciando los abusos del Plan República y del PSUV, que se están tomando atribuciones que son competencias del CNE en los centros de votación. Lo que me pasó a mí hoy quizá es pasajero, pero en el año 2017, a un compañero nuestro también lo hirieron de bala en la cabeza en el mismo centro. Ya vemos un comportamiento de los colectivos del PSUV en ese centro de votación y en esa zona bastante violento», recordó.

