“La carta fue recibida en el plazo establecido”: Ocariz desmiente al CNE y dice que consignó su renuncia a tiempo - Runrun

“Es totalmente falso que yo renuncié el viernes a las 9:00 a.m., la rectora del CNE Tania D’ Amelio miente. El proceso establece que debe hacerse vía electrónica y presencial», afirmó

El dirigente Carlos Ocariz desmintió este 17 de noviembre a la rectora del Consejo Nacional Electoral Tania D’ Amelio sobre la fecha de la renuncia a su candidatura para optar al cargo de gobernador de Miranda.

“Es totalmente falso que yo renuncié el viernes a las 9:00 a.m., la rectora del CNE Tania D’ Amelio miente. El proceso establece que debe hacerse vía electrónica y presencial (…) La carta fue recibida por el Consejo Nacional Electoral en los plazos establecidos por el propio árbitro. Esto fue en la sede central del CNE, en el centro de Caracas, a las 10 de la noche del día jueves 11. Sin embargo, vía virtual o electrónica nosotros lo enviamos a las 7:00 de la noche y también tenemos copia de recibido. Queremos aclararlo porque no es cierto la declaración que dice que lo consignamos a las 9:20 a.m., no es cierto. Tenemos copia de recibido por parte del CNE”, declaró Ocariz.

#NoticiasVPItv | #EmisiónCentral | Carlos Ocariz afirmó que la carta de su retiro fue entregada en el plazo establecido. "Tenemos la copia de recibido por parte del CNE". Conéctate a nuestra señal #EnVivo aquí #17Nov https://t.co/lfcydTHGBX pic.twitter.com/SIv41xoqwi — VPItv (@VPITV) November 17, 2021

En este sentido, enfatizó: “No vamos a permitir que ese acto de sacrificio lo enlode el árbitro electoral. Yo hablé a las 6:00 p.m., inmediatamente enviamos la denuncia vía electrónica y luego la consignamos en papel al viejo estilo antes de los plazos establecidos, acá está la copia”.

Recordó que la Unidad tomó la decisión de apoyar a David Uzcátegui: «La respetamos y la mantenemos, pero eso no significa que mandemos a votar por otra tarjeta, nuestra tarjeta es la de la Unidad, arriba y a la izquierda”.

CNE confirmó que no habrá sustitución en Miranda

A través de su cuenta de Twitter, el Consejo Nacional Electoral afirmó el 16 de noviembre que la solicitud de sustitución de la candidatura de Ocariz por la gobernación del estado Miranda fue presentada fuera de los lapsos establecidos.

Por este motivo, el ente electoral indicó que serán nulos los votos dirigidos a la tarjeta de la MUD para ese cargo de elección popular.

En una entrevista en el programa Al Instante de Unión Radio, la rectora Tania D’Amelio explicó que, a diferencia de las sustituciones, las renuncias a las candidaturas pueden ser recibidas y procesadas en cualquier momento.

D’Amelio precisó que Ocariz comunicó formalmente su renuncia ante la Junta Nacional Electoral el 12 de noviembre a las 9:40 de la mañana.

“Esa renuncia se procesa porque la norma es muy clara, en el sentido que las renuncias se pueden recibir en cualquier momento y deben ser procesadas”, sostuvo.

D’Amelio señaló, además, que la sustitución de la candidatura de Ocariz a la Gobernación del estado Miranda también fue consignada el 12 de noviembre, pero esta solicitud no fue procesada por haber sido presentada fuera del lapso que fue establecido y debidamente informado por el CNE. En este sentido, serán nulos los votos para esa tarjeta por el cargo de la gobernación de Miranda.

Por su parte, el vicepresidente Enrique Márquez, entrevistado en el programa A Tiempo de Unión Radio, confirmó que los cambios que hicieron los partidos que apoyaban la candidatura de Ocariz llegaron el 12 de noviembre, «de tal manera que no pudieron ser procesados».

«Lo establecido por el directorio del CNE es ley y lo establecido es eso, queda de los partidos adaptarse al cronograma y a los dictámenes del árbitro electoral», zanjó Márquez.