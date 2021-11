GuachimánElectoral | Cabello a la misión de la UE: "Son unos entrépitos que quieren meterse en los asuntos internos de Venezuela" - Runrun

El jefe de campaña y vicepresidente del Psuv volvió a criticar la presencia de los miembros de la misión de observación electoral de la UE en Venezuela para los comicios del 21 de noviembre

El jefe de campaña del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello arremetió de nuevo contra los delegados de la misión de observación de la Unión Europea (UE), a los que calificó de “entrépitos” y tener intenciones de meterse en los asuntos de Venezuela.

En un acto de organización del mecanismo 1×10 con los comandos de La Guaira y Miranda, el dirigente alertó a sus militantes sobre el despliegue del equipo del bloque europeo.

“Tengan cuidado con los que andan por ahí diciendo que son observadores, sobre todo los de la Unión Europea. Tengan cuidado, ojalá que escuchen y le lleven a su jefe el mensaje de Venezuela. Ellos vinieron a observar y ojalá aprendan cómo se hacen unas elecciones”.

Pidió a los miembros de la delegación que respeten el proceso, señalando que los problemas del país se resuelven entre los propios venezolanos. Asimismo, advirtió que los cargos a elegir el 21 de noviembre son parte de la voluntad de los ciudadanos y no de imposiciones de agentes extranjeros.

“La función de un observador internacional no es meterse en los asuntos internos de un país, eso no es problema suyo, usted no vino para acá a ver si la oposición se va a unir o no se va a unir”, refirió Cabello.

Durante el acto, el líder de la tolda roja instó a sus partidarios a organizarse para lograr la victoria durante la contienda que renovará a gobernadores, alcaldes, diputados a los Consejos Legislativos y representantes de los Concejos Municipales.