ReporteCoronavirus | Las 7 noticias más importantes de la mañana #9Nov - Runrun

RunRun.es hizo una recopilación de las noticias más importantes del momento sobre el coronavirus. El #ReporteCoronavirus te mantendrá informado de todo lo que ocurre con este virus que hasta la fecha ha causado 250.486.697 contagios y 5.058.876 de muertes en todo el mundo.

A continuación, las 7 noticias más importantes hasta esta mañana:

Bélgica impedirá que sanitarios no vacunados ejerzan a partir del 1 de abril

El Gobierno belga ha iniciado los trámites para retirar la licencia para ejercer a todos los profesionales del sector sanitario que no se hayan vacunado contra la covid-19 antes del próximo 1 de abril.

El proyecto de ley ha sido presentado por el ministro federal de Sanidad, Frank Vandenbroucke, y ha sido respaldado por el comité de consulta sobre el covid-19, según informa la prensa local. Está previsto que la ley se vote antes de finales de año o a principios del próximo.

Ucrania registra un nuevo récord de muertes por coronavirus con 833 decesos

Ucrania, uno de los países que registra más muertes diarias por coronavirus por detrás solamente de Rusia, notificó hoy un nuevo récord de decesos por la enfermedad infecciosa con 833 pacientes fallecidos en la última jornada.

De acuerdo con el parte diario publicado por el Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas se contagiaron además 18.988 personas con el coronavirus, entre ellas 1.183 niños y 426 trabajadores sanitarios.

Los sanitarios en Inglaterra estarán obligados a vacunarse

El personal de primera línea de la Sanidad pública (NHS, por sus siglas en inglés) en Inglaterra estará obligado a recibir la pauta completa de vacunación contra la covid-19, según adelanta este martes la cadena británica BBC.

El Gobierno espera anunciar pronto esta medida, que exigirá a estos sanitarios recibir las dos dosis del preparado contra el coronavirus para la próxima primavera boreal. Se estima que 110.000 sanitarios de los 1,4 millones que trabajan para el NHS en Inglaterra aún no han recibido la primera dosis.

Miles de personas protestan en Nueva Zelanda contra la vacuna obligatoria

Varios miles de personas se concentraron este martes en los alrededores del Parlamento de Nueva Zelanda, en Wellington, para protestar por la obligatoriedad de la vacuna contra la covid-19 y las duras restricciones impuestas en el país oceánico durante la pandemia.

En medio de una importante presencia policial, los manifestantes portaban pancartas con mensajes como «Freedom» (Libertad), «No more control» (No más control) o «My body, My choice» (Mi cuerpo, mi decisión), según mostraron las imágenes de los medios locales.

Cero muertes por covid-19 en Sao Paulo por primera vez en la pandemia

Después de luchar durante año y medio contra la pandemia, los habitantes del estado de Sao Paulo, el más poblado y el más castigado de Brasil, pueden respirar con alivio porque, por primera vez, nadie ha muerto por el virus en las últimas 24 horas.

Desde marzo de 2020, Sao Paulo había registrado todos los días al menos un fallecido asociado a la covid-19. Hoy, el casillero ha marcado cero después de más de 4,4 millones de casos y 152.527 muertes en esta región con una población similar a la de países como Argentina y España (46 millones).

México reporta 77 nuevas muertes y 810 nuevos contagios por coronavirus

La Secretaría de Salud de México registró este lunes 77 nuevas muertes por la covid-19 para un total de 289.811 defunciones confirmadas, además de otros 810 casos para llegar hasta los 3.827.596 contagios detectados.

En los reportes de domingo y lunes las cifras bajan debido al procesamiento de información del fin de semana. México se mantiene como el cuarto país con más muertes por la covid-19, detrás de Estados Unidos, Brasil y la India, y el decimoquinto en número de contagios confirmados, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.

Panamá intensifica vacunación contra covid en menores de entre 12 y 16 años

Panamá, con 7.335 defunciones por la covid-19 y 473.522 casos, comenzó este lunes a inmunizar a menores desde 12 a los 16 años de edad con biológicos del esquema completo de vacunación, incluyendo las dosis contra el nuevo coronavirus, dijo el Ministerio de Salud (Minsa).

En ese sentido, además de la inoculación contra la covid-19, los escolares reciben dosis contra el rotavirus, la influenza, el virus del papiloma humano, y la tetravalente, entre otras vacunas del esquema de vacunación para grupos entre esas edades.

Información de EFE