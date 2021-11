GuachimánElectoral Primera semana de campaña se caracterizó por excesos y propuestas sobre lo no cumplido - Runrun

Los candidatos a las elecciones regionales y municipales del próximo 21N se estrenaron “a todo dar” en la campaña electoral, aunque ya llevaban semanas haciendo actos y actividades en una precampaña que no existe. Al grito de “partida” los aspirantes dejaron a un lado las medidas de bioseguridad y el distanciamiento social.

Algunas de las propuestas que hacen los candidatos están o fuera del alcance o, en el caso de los que buscan repetir gestión está el ofrecimiento de hacer lo que no hicieron durante cuatro años.

Desde el #GuachimánElectoral presentamos el resumen de lo que ocurrió en los primeros siete días de campaña.

Rafael Lacava, actual gobernador y aspirante a la reelección de Carabobo, ha sacado ventaja de su cargo para llevar unidades de transporte público y “dracutaxis” a la entidad. Asimismo, también ofreció a los niños carabobeños la construcción del Parque “Draculandia”, el cual alegó “será un espacio de recreación para la familia”.

Ya se viene la inauguración de Draculandia para todos los niños y niñas de Carabobo. Es el parque de tus sueños. Cada vez q voy no dejo de sorprenderme porque siempre hay algo q me sorprende q no había visto. La familia tendrá un espacio para la recreación y el esparcimiento🦇🦇 pic.twitter.com/86reHSpcdP

— Rafael Lacava (@rafaellacava10) November 4, 2021