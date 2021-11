ONG se pronuncian ante el incremento de femicidios durante la pandemia - Runrun

Las organizaciones consideran que la falta de investigaciones eficientes y condenas a los responsables responden a un patrón de impunidad que perpetúa la discriminación estructural y la violencia institucionalizada en contra de las mujeres

Las organizaciones no gubernamentales Defiende Venezuela, Activismo Alternativo, Woman Riots, Girl UP Venezuela, País Plural, CEPAZ y Yo te Creo Venezuela emitieron un comunicado en el que exponen y rechazan el aumento de femicidios en Venezuela.

“Como bien lo ha observado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia López Soto contra Venezuela, dicha ley no ha generado efectos suficientes para prevenir la violencia contra la mujer. Ya que persiste la carencia de políticas públicas con enfoque de género y la falta de capacitación de los agentes del Estado que brindan atenciones primarias a las sobrevivientes de violencia sexual, víctimas indirectas de feminicidio, entre otros”, destacan las organizaciones en el comunicado.

Asimismo, coinciden en que la grave situación de feminicidios en Venezuela ha encendido las alarmas en la CIDH, que en su comunicado del 8 de marzo del 2020 manifestó su preocupación por las cifras de femicidios registradas en Venezuela a comienzos de 2020 e instó al gobierno de Venezuela a tomar cartas en el asunto.

En el texto, mencionan que, en 2021 y según los datos arrojados en el monitoreo de femicidios elaborado por el Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), en los primeros cinco meses del año, hubo 99 femicidios consumados y 21 frustrados en Venezuela. Además, se estima que, en promedio, en el mes de mayo hubo una acción femicida cada 30 horas.

Asimismo, consideran que a pesar del notorio incremento de casos de femicidios, el Estado venezolano no da señas de cumplir con las obligaciones contraídas constitucional e internacionalmente, pues no garantiza la protección, promoción y respeto de los derechos de las mujeres, perpetuando así un círculo de impunidad en el agresor y generando desconfianza que impide a las víctimas a denunciar, las priva del derecho a una reparación efectiva, así como el acceso a las garantías de no repetición.

En este sentido, tanto Defiende Venezuela como las organizaciones firmantes expresan su preocupación y rechazo ante los femicidios ocurridos en Venezuela, especialmente aquellos cometidos durante la pandemia del COVID-19, los cuales han aumentado exorbitantemente.

Las organizaciones también consideran que la falta de investigaciones eficientes y condenas a los responsables responden a un patrón de impunidad que perpetúa la discriminación estructural y la violencia institucionalizada en contra de las mujeres.

Adicionalmente, expresan inquietud por casos como el de María Bastidas y Ángela Aguirre, víctimas de femicidio, y más recientemente, el caso de Ruth María Lasso, quien, el 28 de agosto de 2021, fue apuñalada por su padre y quien era al mismo tiempo su expareja, tras muchos años de abuso. Hasta la fecha no se conoce ningún tipo de acción por parte de las autoridades, el asesino de Ruth María Lasso se encuentra sin ser aprehendido.

Por todo lo anteriormente expuesto, Defiende Venezuela y las organizaciones firmantes:

1. Exigen al gobierno venezolano la publicación y efectiva difusión de las cifras reales y actualizadas de las tasas de femicidios ocurridos en Venezuela desde 2016 hasta 2021.

2. Rechazan cualquier acto de violencia contra la mujer que atente contra su integridad física o psicológica.

3. Exhortan a las instituciones gubernamentales, centros educativos y organizaciones de la sociedad civil a que promuevan y participen en campañas dirigidas para el respeto y protección de los derechos de las mujeres en Venezuela.

4. Reclaman al Estado venezolano tomar todas las medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia estructural contra la mujer imperante en la sociedad venezolana.

Defiende Venezuela y las organizaciones firmantes consideran necesario seguir haciendo eco de los femicidios e instan a continuar con la promoción y defensa de los derechos fundamentales de las mujeres venezolanas.

Información de nota de prensa