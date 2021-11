Sitio oficial de Frank Sinatra dedicó su corto animado de Navidad a migrantes venezolanos - Runrun

El conmovedor video termina con una emotiva frase: “Dedicado a los que tuvieron que salir de casa buscando una vida mejor”.

El canal oficial de Frank Sinatra en Youtube estrenó el pasado 29 de octubre «Have Yourself A Merry Little Christmas», un video dedicado a la migración venezolana el cual ya cuenta con más de 90 mil reproducciones.

El video cuenta la historia de un migrante que tuvo que dejar a su familia para ir a buscar en otro país mejores condiciones de vida. Desde la despedida en la ícónica cromointerferencia aditiva de Cruz Diez en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el audiovisual va mostrando lugares y costumbres típicas venezolanas.

Una figura animada de Sinatra va entonando la canción mientras otros migrantes también van abandonando el país. Una panorámica del Cerro El Ávila y la Ciudad de Caracas dan paso a cuatro personas preparando las tradicionales hallacas, mientras se observa la nueva manera que tiene el migrante para ver y comunicarse con su familia a través de plataformas tecnológicas.

El audiovisual también relata los momentos difíciles que pasan los migrantes venezolanos cuando llegan a otros países. La soledad, lavar platos para poder sobrevivir, no conocer a nadie, montar un emprendimiento de arepas, a partir de este tipo de situaciones cotidianas describen la forma cómo se va desarrollando la vida, hasta que finalmente llega el momento del reencuentro familiar.

El conmovedor video termina con una emotiva frase: “Dedicado a los que tuvieron que salir de casa buscando una vida mejor”.

Según reseña Infobae, “Have Yourself a Merry Little Christmas” fue compuesta por Hugh Martin y Ralph Blane en 1944 para la película musical “Cita en San Luis”, donde era cantada por Judy Garland. Cuando Frank Sinatra la grabó, le cambió levemente la letra y allí pasó a ser conocida mundialmente.

Las reacciones en Twitter por la publicación del video han sido muy emotivas. Los periodistas Nelson Bocaranda y Alejandra Oraa publicaron la información en sus cuentas y resaltaron cómo se enfocó en la migración venezolana.

La página oficial de Frank Sinatra decidió este año, para su video de Navidad, acompañar "Have yourself a Merry Little Christmas" con una pieza animada sobre la migración venezolana. "Dedicada a todos los que han tenido que irse de su hogar en busca de una mejor vida. — Nelson Bocaranda Sardi. (@nelsonbocaranda) November 2, 2021