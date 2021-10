GuachimánElectoral Jefe la delegación de la UE se reunió con presidente del CNE para aclarar altercado - Runrun

El encuentro se llevó a cabo tras días de tensión por las declaraciones del alto representante del bloque europeo, Josep Borrell, sobre el papel que jugará la delegación electoral en los comicios del 21 de noviembre

Jhonattan González

El jefe de la delegación de la Unión Europea (UE) en Venezuela, Rafael Dochao, sostuvo una reunión el martes, 12 de octubre, con el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Pedro Calzadilla, para aclarar el altercado que surgió luego de las declaraciones del alto representante del bloque europeo, Josep Borrell.

Borrell manifestó que el informe que realizará la misión de observación electoral de la UE en Venezuela sería el que le de legitimidad a los comicios regionales y municipales a llevarse a cabo el 21 de noviembre. Esto generó malestar en la administración de Nicolás Maduro y el propio CNE, que emitieron declaraciones para rechazar lo dicho por el alto representante de la UE.

Dochao reveló que en el encuentro con Calzadilla reiteró el compromiso de la Unión Europea con los términos del acuerdo al que se llegó para desplegar la misión de observación electoral en Venezuela. “

«En particular, he subrayado el carácter propio de esta misión, que se conduce por estrictos criterios de imparcialidad, de no interferencia en el desarrollo del proceso electoral y de respeto a la soberanía del país”.

🇪🇺🇻🇪 Declaración del Jefe de Delegación de la #UEenVenezuela @rafael_dochao, tras la reunión sostenida ayer martes 12 de octubre, con el Presidente del CNE @cneesvzla, Pedro Calzadilla, sobre la Misión de Observación Electoral en Venezuela. ➡️ https://t.co/c1cW0KyQAi — Unión Europea en Venezuela 🇪🇺🇻🇪 (@UEenVenezuela) October 13, 2021

Asimismo, el representante del grupo de “los 27” destacó que tienen la voluntad de que el equipo que enviarán al país, invitado por el CNE, “pueda contribuir de forma útil y constructiva a la democracia en Venezuela”.