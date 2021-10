Plan piloto de semáforo anticovid iniciará en restaurantes de Caracas y Miranda - Runrun

Iván Puerta, presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes, aclaró que estos establecimientos no tendrán que adquirir un dispositivo especial para aplicar el plan. Aseguró que tampoco se trata de una medida contra estos locales

En días pasados, el gobierno de Nicolás Maduro anunció que pondrá en marcha «un semáforo de acceso” en algunos lugares públicos para detectar a las personas contagiadas de covid-19, y a quienes estén vacunados contra este virus, y así permitir el acceso a esos espacios.

Iván Puerta, presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes, informó que desde el fin de semana del 10 y 11 de octubre comenzó a aplicarse el semáforo en algunos restaurantes de Caracas y Miranda, donde las personas deben presentar, en la entrada, su cédula de identidad, cuyo número será ingresado en un sistema de verificación.

“¿Cómo una aplicación va a saber si tengo COVID-19? No es que la aplicación lo sepa, sino que está conectada con laboratorios privados incluso donde la gente suele hacerse pruebas PCR. Cada vez que tú te haces una prueba, en teoría, eso va interconectado o llega al Sistema Patria. Hicimos una prueba en vivo, la hicieron conmigo. Metimos mi cédula, y salí en amarillo, como que no estoy vacunado, yo en ese momento saqué mi tarjeta de vacunación y entonces puedo entrar al local. Eso puede pasar si el semáforo aparece en amarillo. Debió haber arrojado un verde, pero yo no he registrado mi proceso de vacunación en el Sistema Patria (…) ¿Cuál es la recomendación? En mi caso, es que yo me registre en el Sistema Patria para evitar en restaurantes o locales futuros tener este inconveniente. Simplemente entrar, y que el semáforo me ponga en verde”, explicó Puerta en entrevista con Román Lozinski, a través de Éxitos.

Indicó que los restaurantes no tendrán que adquirir un dispositivo especial para llevar a cabo este semáforo.

“El plan piloto empieza en los restaurantes, pero la idea es aplicarlo en otros sitios de esparcimiento (…) Hoy en día la mayoría de los restaurantes tienen un teléfono corporativo. Tal vez la mayoría no tenga que hacer una inversión para comprar un teléfono de alta gama, lo que debe tener es el sistema Android. ¿Cuál es la factibilidad? Todo lo que tenga que ver con las conexiones. Hablamos de que se comienza en Distrito Capital y Miranda porque es donde están creciendo los contagios, pero el interior del país por el tema del internet hay que ver cómo funciona, porque es completamente diferente al de la capital”, detalló.

Por otro lado, negó que este plan sea una medida contra los restaurantes: “Tenemos muchas alianzas con asociaciones en Europa sobre todo, lo primero que hicimos fue consultar con ellos, y he transmitido a los aliados y es importante aclarar, que no es una medida contra los restaurantes, viene tomada a partir de referencia de cosas que se han implementado en países como Suiza, Italia, Canadá, España, en algunas ciudades de EEUU. Es algo que viene existiendo y, aparentemente, viene funcionando. Los controles buscan hacer ese filtro para que las personas contagiadas eviten contagiar a las personas que están compartiendo. La idea en un principio, según se nos dijo en la primera reunión, es que será aplicado a cines, gimnasios, teatros”.

Propuesta inviable

Este lunes, 11 de octubre, el presidente de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela (ANM), Enrique López Loyo, se pronunció acerca de la propuesta «semáforo de anticovid» que planteó el Ejecutivo para permitir el acceso a lugares públicos.

Sobre la utilización del mecanismo, utilizado en países como México para identificar áreas de mayor o menor riesgo, López Loyo afirmó que en Venezuela hay varias condiciones que impiden el correcto funcionamiento de la propuesta.

López Loyo explicó que una de las razones del porqué la propuesta es inviable es que según la reciente Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), en Venezuela existe un 94% de pobreza.

«Si vamos a comenzar a utilizar el modelo en restaurantes, hipotéticamente, solo 6% de la población podría ir a comer a restaurantes y además allí puede haber un componente de difícil control. Para lograr ese tipo de medidas, se tiene que utilizar la data del Ministerio de Salud y hacerse pública, puesto que las personas pueden ser víctimas de alcabalas y uso indebido de la autoridad, como ha ocurrido en ciertas áreas del país simplemente por circular por áreas no aparentes de flexibilización», explicó el médico.