"Si tienes una 'gripecita', aíslate": SVI alerta sobre aumento de casos de COVID-19 por variantes - Runrun

La Sociedad Venezolana de Infectología instó a ampliar la vacunación pero también recordó la responsabilidad individual y colectiva en la diseminación del virus

La Sociedad Venezolana de Infectología instó a extremar las medidas de prevención ante el aumento de casos de COVID-19 en Venezuela en las últimas semanas.

En un documento difundido en sus redes sociales, recordaron que en el país circulan variantes de preocupación del COVID-19 (Gamma 🇧🇷 , Alfa 🇬🇧, Delta 🇮🇳) y variantes de interés (Mu 🇨🇴 y Lambda 🇵🇪 ).

Precisaron que las variantes más contagiosas (Delta o Alfa) están causando «múltiples casos y brotes extensos» en los grupos familiares o de contacto.

Por otra parte, detallaron que las variantes Gamma y Mu tienen mayor posibilidad de evasión inmune, por lo que aumentan la posibilidad de reinfecciones o de infecciones en vacunados.

La baja cobertura de vacunación en el país sigue siendo un problema para controlar la pandemia, según advierten. Eso y el deterioro del sistema de salud en el marco de la emergencia humanitaria compleja.

«El problema más relevante es que en Venezuela todavía la gran mayoría de la población es susceptible (no está vacunada y no ha sufrido la infección), y adicionalmente, nuestro deteriorado sistema de salud no tiene la capacidad de enfrentarse a cualquier repunte de casos», explican.

Insistieron en que el Estado debe vacunar masivamente a la población «con biológicos de reconocida eficacia y seguridad y que tengan la autorización de entes internacionales», así como también «mejorar las condiciones de salud a todo nivel, mejorar las capacidades diagnósticas y de seguimiento epidemiológico y educar a la población».

Prevención, una tarea individual

No obstante, remarcaron que es deber individual y colectivo frenar los contagios, para lo cual recomiendan el uso estricto y universal de las mascarillas, el disminuir conductas de riesgo, evitar espacios cerrados y aglomeraciones, así como también reuniones innecesarias sin mascarillas.

Otro aspecto en el que hacen especial énfasis es en la atención temprana. Ante cualquier síntoma sugestivo de COVID-19, se recomienda buscar «lo más pronto posible» una orientación médica especializada.

«Si tienes una gripecita, aíslate», se lee en la imagen que comparte el post de la SVI. Recalcan que aislar a los casos sospechosos y positivos disminuirá la diseminación de la enfermedad.

El grupo de expertos también recuerda que no existen «combos milagrosos» para tratar el COVID-19, por lo que el tratamiento debe ser personalizado.

«La ivermectina no sirve contra COVID-19, más del 95 % no necesitan antibióticos, los esteroides solo deben indicarse en casos con hipoxemia, hospitalizados, en dosis y por tiempos adecuados», explican.

Repunte de contagios

El pasado 7 de septiembre, el dirigente sindical de Hospitales y Clínicas de Caracas, Mauro Zambrano, alertó sobre un repunte de hospitalizaciones en centros de salud públicos.

«Las emergencias están llenas con pacientes que tienen síntomas de la enfermedad, el personal también ha comenzado a enfermarse, el llamado es a cuidarse», escribió en su perfil en Twitter.

#ATENCION Me reportan un repunte de hospitalizados con COVID-19 en los hospitales públicos de Caracas.

Las emergencias están llenas con pacientes que tienen síntomas de la enfermedad, el personal también ha comenzado a enfermar.

El llamado es a cuidarse. — Mauro Zambrano (@maurozam10) September 7, 2021

Mientras que Monitor Salud reportó que para el 9 de septiembre, 53,11% de las camas para pacientes COVID-19 en hospitales centinela estaban ocupadas.

En total, de las 1.954 camas de hospitalización, unas 1.152 eran ocupadas.

Mientras que de las 215 camas habilitadas en las diferentes unidades de cuidados intensivos, había 95 ocupadas.