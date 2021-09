Encuesta determinó que 25% de los ciudadanos no quieren vacunarse contra la COVID-19 - Runrun

Si la proporción de 25% de personas que no quiere vacunarse persiste, Venezuela no podrá alcanzar el objetivo de vacunar a 70% de su población contra el COVID-19

La Unidad de Políticas Públicas de la Universidad Simón Bolívar (USB) junto al Instituto Delphos publicaron una encuesta que asegura que 25% de la población venezolana que no está vacunada, no quiere hacerlo.

El trabajo pretendía conocer un poco más del proceso de vacunación contra el COVID-19 en Venezuela. Para la realización del estudio, el Instituto Delphos aplicó encuestas entre el 18 y el 28 de agosto de 2021 a 1.200 ciudadanos de 18 años en adelante. Las entrevistas se realizaron en los hogares de los encuestados.

Según el informe, Venezuela ocupa el puesto 17, de 20 países en América Latina en términos de vacunación. Hasta la fecha, los países con la cifra de vacunación más alta son Uruguay (71,6%) y Chile (70,1%).

A pesar de que no existe una cifra oficial de las dosis de la vacuna contra el COVID-19 administradas en Venezuela, se pudo conocer que solo 8,1% de la población venezolana ha recibido ambas dosis de la vacuna.

A continuación, se enumeran otros detalles del estudio.

Inmunidad de rebaño en riesgo

Según el informe publicado, 46,2% de los encuestados no está vacunado y quiere estarlo. Mientras que 25% de ellos no ha recibido y no quiere colocarse la vacuna.

El estudio reiteró que si esa proporción de personas que no quiere vacunarse persiste, Venezuela no podrá alcanzar el objetivo de vacunar a 70% de su población contra el COVID-19.

Hasta el momento, 8,1% de la población venezolana ha recibido ambas dosis de la vacuna. 12,6% recibió la primera dosis y está a la espera de la segunda.

Sin embargo, 79,3% de la población total del país no recibido ninguna dosis.

Vacunación sin criterios uniformes

De acuerdo a la encuesta aplicada, 11,3% de la población del Distrito Metropolitano de Caracas ha sido vacunada, siendo el área geográfica con la cifra más alta de vacunación en Venezuela.

Mientras que en las ciudades principales del país 7,5% de los habitantes han sido vacunados. Sin contar a las localidades señaladas anteriormente, solo 7% de la población total venezolana ha sido vacunada.

«El hecho de que la cifra de vacunación sea más altA en Caracas que en las ciudades principales y el resto del país puede indicar que el suministro y aplicación de la vacuna no ha seguido criterios uniformes«, aseguró la investigación.

Los que han podido vacunarse

Las personas de 50 años o más son el grupo de edad con la cifra más alta de vacunación, un 16% manifestó haberse vacunado

Sin embargo, esta cifra no llega a ser 20% de la población.

El informe aseguró que eso indica la «magnitud de desprotección de las personas que están en mayor riesgo».

El segundo grupo de edad más vacunado corresponde a las personas que tienen entre 35 y 49 años. 12,8% de ellos recibieron su vacuna contra el coronavirus.

Las personas que tienen entre 25 y 34 años son el tercer grupo de edad con mayor cifras de vacunación. 8,4% de ellos han sido vacunados.

Por último, el grupo de edad que tiene la cifra más baja de vacunación en Venezuela, es el de 18-24 años, solo 6,4% de ellos se ha vacunado.

Puedes leer el informe completo aquí.