42 presos políticos venezolanos presentan una condición de salud crítica - Runrun

Romero hizo referencia al caso de Gabriel Medina Díaz, de 39 años, quien falleció cuando se encontraba en custodia

Foto: EFE

El Foro Penal Venezolano advirtió este lunes, 6 de septiembre, que actualmente en Venezuela hay 262 presos políticos, de los cuales 42 se encuentran en una situación de salud crítica.

En una rueda de prensa, Alfredo Romero, director del Foro Penal, advirtió que hay «situaciones de gravedad en la salud de presos políticos muy importantes en este momento».

Al respecto, mostró una lista de casos de situaciones graves, «donde 42 presos políticos se encuentran en una situación de salud crítica».

Por otra parte, hizo referencia al caso de Gabriel Medina Díaz, de 39 años, quien falleció cuando se encontraba en custodia en el centro Nelson Mandela, un anexo de la cárcel de La Pica.

«Esta persona muere en custodia. Ya hemos establecido la responsabilidad, evidentemente, del Estado por esta muerte», explicó.

Con respecto a este caso, Romero indicó que Medina Díaz falleció por falta de atención médica, «cosas que han venido ocurriendo por lo menos en nueve casos».

Medina Díaz murió tras sufrir un paro respiratorio en el hospital Manuel Núñez Tovar de Maturín, adonde había sido trasladado por presión de sus compañeros, informó el 29 de agosto Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal.

Vale recordar que Medina fue detenido por una comisión del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) el 24 de abril de 2020 en El Furrial, junto a varias personas, por un supuesto intento de secuestro contra Diosdado Cabello.

Situación complicada en Ramo Verde

Durante la rueda de prensa, Romero se refirió al caso de Leonardo Carrillo, militar retirado de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), a quien detuvieron el 25 de abril del 2020.

«La semana antepasada estuve con mi equipo del Foro Penal en Ramo Verde, donde él se encuentra. No pudo siquiera salir de su celda, no se puede parar por el problema de salud», advirtió.

Romero informó que Leonardo Carrillo tiene problemas de salud como hipertensión arterial y colon irritable, pero no puede hacer referencia a todo lo que tiene porque no se ha atendido médicamente.

«La situación en Ramo Verde se complica, porque no existe la posibilidad de transporte de muchas de las personas que han solicitado atención de salud. Las ambulancias no funcionan, los vehículos no funcionan y eso es responsabilidad del Estado», apuntó.

#ReporteNTN24 @alfredoromero alerta sobre el estado de salud de Leonardo Antonio Carrillo Primera, militar retirado de la GN, quien sufre de hipertensión y presenta problema de colon irritable https://t.co/0kcJYczLNH (Vía: @sincepto) pic.twitter.com/6FYD7Z0evS — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) September 6, 2021

Solo 42 presos políticos han sido condenados

Romero advirtió que solo 42 presos políticos han sido condenados por sus supuestos delitos. Otros 220 aún no han sido sentenciados.

Por otra parte, dijo que 128 presos políticos llevan dos años presos, de los cuales 17 no no han tenido audiencia preliminar, 73 tuvieron audiencia preliminar pero están sin juicio; y 38 tuvieron juicio, pero están sin condena.