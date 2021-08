Primero Justicia: Es momento de tomar decisiones, el partido está al servicio de la Unidad - Runrun

Tomás Guanipa subrayó que Primero Justicia está al servicio de la Unidad

Este viernes, 20 de agosto, el partido político Primero Justicia ratificó que la decisión de participar o no en las elecciones municipales y regionales, previstas para el próximo mes de noviembre, será tomada bajo consenso.

«Sobre el tema de la participación en el proceso electoral, hemos dicho que depende de lo que la Unidad decida y depende de la decisión que entre todos tomemos. Primero Justicia está listo para asumir cualquier reto y poder construir un ejercito de hombres y mujeres que salgan a luchar por sus derechos, que salgan a revelarse contra el régimen, que salgan a liderar por sus municipios y estados para convertir a Venezuela en un país donde la esperanza de cambio vuelva a renacer», manifestó Tomás Guanipa.

A través de una rueda de prensa realizada en Caracas, Guanipa; en compañía de Henrique Capriles, Carlos Ocariz, José Manuel Olivares y Ángel Medina, resaltó que el partido está al servicio de la unidad comprometido con Venezuela.

Tomás Guanipa destacó que las fuerzas agrupadas en la Plataforma Unitaria son la verdadera oposición, y no quienes integran la denominada “Alianza Democrática”, conformada por partidos intervenidos por el TSJ y políticos vinculados a Álex Saab.

Diálogo en México

Sobre el proceso de diálogo entre sectores del gobierno y la oposición que se lleva a cabo en México, Tomás Guanipa afirmó que van a la negociación con el objetivo de abrir caminos para que está dictadura termine. «Hay actores internacionales que antes no estaban y que pueden dar incentivos».

«Mi regreso no obedece a ningún tipo de negociación, simplemente se da en un momento que decidí personalmente regresar a Venezuela. Nadie me ha exigido o pedido nada, no ha habido ningún tipo de barajita de cambio por mi regreso… Ha habido mucha especulación si esto significa reconocer a Maduro. Sí estamos asumiendo este riesgo es porque buscamos un cambio, aquí lo único que reconocemos es que Venezuela tiene derecho a cambiar. Cada quien tiene su nombre, lo que reconocemos es que este país está mal», dijo Guanipa.

Mencionó que siente temor de que sus acciones sean criminalizadas y termine tras las rejas.

«En Venezuela nadie tiene garantías. Eso fue lo más difícil de mi decisión personalmente y lo que conversé con mi partido hace meses. ¿Temor a estar preso? Claro que hay temor a estar preso, tenemos a Juan Requesens que siempre nos envía un mensaje de valentía, pero no estamos dispuestos a ceder», afirmó.

