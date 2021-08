“Yo voy a votar el #21Nov, es una decisión más que clara” y otras perlas de Capriles este #11Ago - Runrun

Henrique Capriles, exgobernador del estado Miranda, afirmó este miércoles, 11 de agosto, que votará en las elecciones programadas para el 21 de noviembre, entre otras perlas.

Durante una rueda de prensa, Capriles manifestó estar de acuerdo con «la búsqueda de un proceso de negociación que le permita a los venezolanos encontrar solución a sus problemas».

Asimismo, consideró que el diálogo no es excluyente del proceso electoral, sino que «se complementan».

#11Ago Henrique Capriles ( @hcapriles ): “El cambio político en nuestro país no se va a dar de un día para otro”. Además respalda todo lo que signifique un acuerdo que beneficie a todo el pueblo venezolano. Reporta @NeidyFreytesUrb para #TVV pic.twitter.com/6qvmI2G6u5

#11Ago Henríque Capriles ( @hcapriles ): “Yo creo que no se pueden desaprovechar las elecciones. Yo creo que las elecciones son una oportunidad de organización, de movilización, de expresión, de recuperar fuerzas”. Reporta @NeidyFreytesUrb para #TVV pic.twitter.com/U4ViRZxeQz

#11Ago Henríque Capriles (@hcapriles): “Hay una falsa oposición de la cual no me voy a referir, pero hay una falsa posición”. Agrega que “aquí nos conocemos todos" y considera que las fotos no arreglarán las cosas. Reporta @NeidyFreytesUrb para #TVV pic.twitter.com/6NJVFGwydc

— TVV Noticias (@TVVnoticias) August 11, 2021