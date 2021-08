"No podía existir un mejor lugar para ese último kata": Antonio Díaz se retira con un diploma olímpico - Runrun

El sensei venezolano Antonio Díaz cerró una carrera de éxitos este 6 de agosto en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Díaz obtuvo un diploma olímpico en el Nippon Budokan de la ciudad japonesa en las finales del karate

«Estoy muy contento de participar en los Juegos Olímpicos. Lamentablemente, no se pudo lograr la medalla. Esta era mi última competencia, creo que no podía existir un mejor lugar, ni una mejor oportunidad para hacer ese último kata», declaró tras su exhibición.

No obstante, el karateca dice que está muy satisfecho y que seguirá aportando al karate desde otros roles.

Cumpliste tu sueño de llegar a unos Juegos Olímpicos y nos has hecho emocionar en Tokio2020

El venezolano se retira con una carrera inmaculada en la que logró Récord Guinness de más medallas ganadas en el Campeonato Mundial de Karate; un bicampeonato mundial en Kata. 16 títulos panamericanos y oro en dos juegos mundiales.

Hace cinco años, se iba a retirar de las competencias, pero al conocer que el karate sería olímpico, pausó su decisión y luchó por clasificar.

Con 41 años, disputó hasta último momento una medalla, que fue finalmente para el estadounidense Ariel Torres, de 28 años.

Sin embargo, la diferencia entre ambas puntuaciones fue mínima (26.34 para Díaz, 26.72 para Torres)

Más temprano, la criolla Claudymar Garcés también estuvo a punto de conseguir una medalla en kumite.

Garcés, de 22 años, ganó dos de sus combates y perdió uno ante la representante de China, que fue objetado por un dudoso punto que le marcaron a la asiática.

Tercer combate de Claudymar Garcés en Tokyo2020.

Garcés cayó 6×2 ante Merve Coban (TUR).

A la venezolana le marcaron tres yuko y un ippon.

🇻🇪 vs FRA: 8×0

🇻🇪 vs CHIN: 0x2

🇻🇪 vs TUR: 2×6

