Maduro acusa al menos 10 "actores económicos" de "perturbar" los precios - Runrun

Nicolás Maduro aseguró que hay entre 8 y 10 «actores económicos que están detrás de las perturbaciones» en los precios y en la cotización del bolívar soberano.

«Tenemos identificados ahora el mapa de los ocho o diez actores económicos que están detrás de las perturbaciones que ha habido en el mes de julio; los tenemos muy bien identificados con nombre y apellidos, los actores económicos que perturban los precios, el valor real de la moneda», dijo en un acto de gobierno transmitido por VTV.

Indicó que esa decena de «actores económicos» ya están identificados y «son parte de un plan», pero señaló que el gobierno ya tiene «más capacidades para neutralizarlos».

«He dado las órdenes de los que llamen a botón uno a uno, no importa el apellido que tengan porque algunos creen que tienen apellidos intocables, no hay intocables en la oligarquía de Venezuela», advirtió.

Asimismo, dijo que en Venezuela existe una «guerra económica inducida».

Con información de EFE