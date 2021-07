Habitante de Caracas recibió cita para vacunarse en Valera contra la COVID-19 - Runrun

Solange Giner denunció que pese a tener 12 años residenciada en el municipio Chacao, ubicado en el Área Metropolitana de Caracas, recibió un mensaje de textos del 74224 para ser vacunada en el Hospital de Valera. Pese a exponer su caso a autoridades, esta ciudadana no ha obtenido solución

María Gabriela Danieri

Una ciudadana, oriunda del municipio Valera, estado Trujillo, pero residenciada desde hace 12 años en Chacao, en el Área Metropolitana de Caracas, denunció a través de Twitter que el sistema patria le asignó como centro de vacunación el Hospital Universitario Dr. Pedro Emilio Carrillo de Trujillo. Solange Giner, como se llama la afectada, explicó a El Pitazo el martes 27 de julio que pese a haber presentado pruebas de su cambio de residencia, las autoridades le dijeron que debe viajar a vacunarse en Valera.

“Apenas dijeron que debíamos registrarnos en la página del Ministerio de Salud para vacunarse, yo llené mi formulario y coloqué mis datos residenciales de Chacao. Yo vivo en Caracas desde el año 2003, salí de Valera en 1997. Estudié en Maracay y al graduarme me vine a Caracas, en donde incluso voto. Tampoco estoy en el sistema patria y no me interesa estar», explicó Giner vía telefónica.

El domingo 25 de julio recibió un mensaje de texto del 74224 con la asignación de su cita para vacunarse en el hospital trujillano, para que acudiera al día siguiente. Giner se dirigió ese lunes a un centro de vacunación cercano a su residencia para explicar su situación y también logró conversar con Jorge Chayeb, concejal del municipio Chacao por el Psuv, a través de Instagram.

“Me llega un mensaje un domingo para el lunes a las ocho de la mañana para ir a Trujillo. Yo contactó a Jorge Chayeb, que se identifica en Instagram como protector de Chacao y creo que es concejal. Me responde que va a consultar mi caso y le dije que iba a ir al Liceo Gustavo Herrera con mi RIF y mi registro del CNE”, dijo. Una vez en el liceo, habilitado como centro de vacunación, intentó dialogar con los funcionarios que custodian, pues le parecía absurdo tener que disponer de al menos 120 dólares para viajar al interior del país, además en momentos donde la prioridad es la salud.

Las autoridades le aconsejan ir a Valera para vacunarse, pese a no poder abandonar su trabajo y no saber si realmente van a garantizar su dosis en el centro de salud regional. Foto: cortesía Solange Giner

Por no estar en el sistema patria

“Yo me fui al centro de vacunación temprano. Hice mi cola y me atendió una señora. También había guardias nacionales verificando cédulas y mensaje de texto. Yo le expongo mi situación a la señora y ella me dice que mi única solución es ir al centro de vacunación asignado. Además me dice que tengo que esperar a que el Presidente dé indicaciones de estas fallas del sistema», agregó Giner, a quien le dijeron que su problema era no estar en el sistema patria.

Esta misma sugerencia y observación se la hizo el concejal Chayeb, quien pese a haber sido amable, a juicio de Giner, le faltó gestionar eficientemente una alternativa a su caso. “Me llega una notificación de mensaje del señor Chayeb, donde me dice que lamentablemente no hay forma y que debo dirigirme al centro de vacunación que me indicó el sistema. Yo le digo que no puedo viajar, abandonar mi trabajo, ¿quién cubre esos gastos? Por eso reporté mi caso en redes, porque me parece injusto”, expresó Giner, quien acotó que además si viajaba debía esperar en Valera para la segunda dosis.

El caso de esta ciudadana no es el único. El reconocido economista venezolano José Toro Hardy, quien vive en Caracas, también tuiteó el lunes 26 de julio que recibió el mensaje de texto con la asignación de cita para ir a vacunarse en el Hospital Universitario «Dr. Manuel Núñez Tovar», ubicado en Maturín, estado Monagas.