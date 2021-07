Centro Nacional de Bioética: Aplicación de Abdala viola normas que rigen investigación en humanos - Runrun

El Centro Nacional de Bioética (CENABI) difundió este 20 de julio un comunicado en el que expresa su rechazo a la aplicación experimental del candidato a vacuna contra el Sars-Cov2 “Abdala” en Venezuela.

En el texto, el grupo de expertos alertó que la vacunación en el país con Abdala no cumple con las normas éticas que regulan la investigación en seres humanos. Refieren que dos días antes del anuncio del Estado venezolano de que iba a adquirir doce millones de dosis de este producto experimental alertaron que el candidato no había sido aprobado por los organismos internacionales pertinentes.

Además, ratifican que la eficacia e inocuidad del prototipo de vacuna no han sido demostradas.

“Lejos de reconsiderar esta decisión, la Misión Médica Cubana inició en la última semana de junio la aplicación de 10.000 dosis del producto, en el complejo urbanístico Ciudad Tiuna, a comunidades de bajos recursos y mayor control estatal, a las cuales no se les informó que estaba participando en una investigación”, añaden.

Indican también que Abdala se está usando para inmunizar en Venezuela antes de que se concluyan los ensayos en fase 3 del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) cubano, -el cual estima que sus resultados estarán disponibles para el 16 de agosto- y antes de tener la autorización de uso de emergencia por el organismo supervisor de ese país, el Centro Estatal Cubano de Medicamentos (Cecmed), la cual fue emitida prematuramente el 09-07-21.

La fase 3 es una etapa crucial en el proceso de desarrollo de cualquier fármaco. En el caso de las vacunas, es la prueba de fuego que mide su eficacia, es decir, si protegerá o no contra la infección . La fase I evalúa inocuidad o efectos adversos, y en la fase II se estudia la inmunogenicidad, es decir, si la candidata ayudó a producir anticuerpos contra el virus.

“Más irregular aún resulta la autorización de uso en emergencia en Venezuela, que precedió en 8 días a la del país fabricante”, señalan.

El Centro Nacional de Bioética también hace énfasis en los rigores científicos y derechos que se han vulnerado durante proceso de aplicación de Abdala en Venezuela.

“Se ha faltado a la verdad y se viola el derecho a la información. Las personas acuden bajo engaño, creyendo que se les va a aplicar una vacuna efectiva; no se les dice que participan en un ensayo clínico. Esto puede hacer que se sientan seguras y disminuyan las medidas de protección. El programa recibe la denominación de ‘Intervención sanitaria’ y ¡Jornada Territorial de vacunación’, no de estudio, como lo lo califica el representante en Venezuela de la biofarmacéutica estatal cubana BioCubaFarma y los envases del producto están rotulados como ‘Candidato a vacuna’”, detallan.

Otro punto importante que señalan como falta es que, en los avisos de convocatoria, se afirma que el producto cuenta con la aprobación de la OMS, lo que ha sido

desmentido por los organismos sanitarios internacionales.

Además, se le atribuye una eficacia mayor del 92%, cuando aún no se ha concluido el estudio.

De igual forma, señalan que se han violado normas que rigen la investigación en seres humanos, tanto las nacionales (contempladas en el Código de Ética para la Vida, Reglamento de Investigación en Farmacología Clínica del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel y capítulos de la Ley de Ejercicio de la Medicina y del Código de Deontología Médica) como las internacionales ( especificadas en el Código de Nüremberg, Declaración de Helsinki, Pautas CIOMS/OMS, Guía ICH de Buenas Prácticas Clínicas).

Al respecto, citan las más evidentes violaciones encontradas:

El Centro Nacional de Bioética ve con especial preocupación el anuncio de la aplicación del candidato vacunal Abdala en niños y adolescentes.

“Esto reviste una gravedad mayor, tratándose de poblaciones especialmente vulnerables, debido a sus procesos biológicos particulares y

a sus limitaciones para consentir libremente. Solo se permiten investigaciones en menores de edad cuando estas responden a sus problemas particulares y la eficacia e inocuidad de los productos biológicos ha sido comprobada en adultos, advierten”.

La semana pasada, un grupo de docentes y enfermeras protestó contra esta posibilidad y manifestaron que los niños y adolescentes del país “no deben se tratados como conejillos de indias”. Los reclamos sobre este tema han sido constantes a través de las redes sociales.

Al grito de “más claro y más sencillo, los venezolanos no somos conejillos”, mujeres integrantes del Frente Amplio junto a un grupo de enfermeras protestaron frente a la sede del PNUD para exigir vacunas y rechazar la posible aplicación del candidato Abdala a niños – @GabyGabyGG pic.twitter.com/cSxsoWCWz1

Cómo madre me preocupa q nuestros hijos sean utilizados como conejillos de Indias!! Abdala no es una vacuna. Es un producto biológico experimental que no ha sido autorizado por el Centro de Control de Medicamentos Cubanos ni la OPS. pic.twitter.com/yJuxCOCKIr

— Karin Salanova (@karinsalanova) July 15, 2021